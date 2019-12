Fernández: "Máximo fue la conciencia crítica de Néstor y mía cuando tomábamos decisiones"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El futuro presidente Alberto Fernández participó hoy en la Cámara de Diputados de la reunión del bloque del Frente de Todos que consagró a Máximo Kirchner como titular de esa bancada a partir del 10 de diciembre, y a quien el jefe de Estado electo calificó como "la conciencia crítica de Néstor Kirchner y mía cuando tomábamos decisiones de gobierno".



Fernández destacó las virtudes del hijo de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner y elogió la unidad de los diferentes espacios que integrarán la bancada mayoritaria de la Cámara baja.



"Máximo siempre fue la conciencia crítica de Néstor y mía cuando tomábamos decisiones de gobierno", destacó el ex jefe de Gabinete en su discurso, según dejó trascender una diputada que participó de la reunión.



Fernández también puso de relieve que "Máximo heredó lo mejor de Néstor: prestarle atención a todos. Para él no hay dirigentes más o menos importantes, hay compañeros".



"Ya no es un chico, es un hombre hecho y derecho, y ha tenido dos padres espléndidos", resaltó el futuro presidente.



El encuentro sirvió como despedida de Agustín Rossi como diputado y titular de la bancada, ya que el 10 de diciembre pasaría nuevamente al Poder Ejecutivo.



En ese sentido, según las fuentes, Fernández enfatizó: "Lamento robarles al gran presidente del bloque pero lo necesito en el gobierno".



El santafesino, uno de los oradores de la reunión, destacó que "además de ser un gran militante y dirigente político, Máximo va a ser un excelente jefe de bloque".



"El bloque de diputados y diputadas del Frente De Todos va a representar la esperanza de millones de argentinos. Queremos volver a poner a la Argentina de pie", agregó.



Sobre Sergio Massa, futuro presidente de la Cámara baja, Fernández destacó "su paso por la ANSES y su intendencia en Tigre" y expresó: "Siempre seguimos hablando. Alguna vez nos encontramos, otra nos desencontramos, pero Sergio es, de esa generación, el que más se preparó para ser presidente, y la Argentina le va a dar la oportunidad".



"Esta unidad era incompleta si Sergio no estaba", agregó.



"Hemos logrado una unidad donde todos estamos convencidos de lo que la Argentina necesita. Esto no hubiera sido posible si Cristina no hubiera tenido la generosidad que tuvo. Su presencia era central para determinar el resultado", sostuvo Fernández. E insistió en que "el bloque de diputados será una pieza central para este gobierno"-



"Soy uno más del colectivo. Necesito la ayuda y el compromiso de todos y cada uno de ustedes; porque durante cuatro años nos dijeron 'no vuelven más', pero aquí volvimos para ser mejores", manifestó.



Al igual que el presidente electo, la mayoría de los oradores destacó la unidad lograda entre los diferentes sectores y lo positivo de haber confluido en una sola bancada, en lugar de hacerlo con varios interbloques.



A su turno, Kirchner les pidió a sus pares que "no abandonen la cercanía con la gente y el trabajo territorial".



En la cabecera de la mesa presidida por Fernández se sentaron Kirchner, Massa, Rossi, Cristina Álvarez Rodríguez, Cecilia Moreau, Lucía Corpacci y José Luis Gioja, entre otros.



La del Frente de Todos será finalmente la bancada mayoritaria de la Cámara baja, con 120 integrantes, a partir de la suma de los diputados que responden a los gobiernos provinciales de Santiago del Estero y de San Luis.