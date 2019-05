Fernández precandidato: "Argentina está en una crisis inconmensurable"

Pocas horas después de que Cristina Kirchner anunciara que Alberto Fernández será precandidato a presidente y que ella lo acompañará como su vice, el flamante precandidato habló con la prensa en la puerta de su casa.

Si bien los medios venían haciendo guardia en la puerta de la casa del dirigente, él mismo asomó al balcón durante la tarde y les pidió que fueran a descansar que no iba a dar declaraciones. Sin embargo, minutos antes de las 21 de este sábado el dirigente salió a la vereda y habló con los periodistas apostados allí.

En la breve entrevista el líder opositor aseguró que es consciente de que la Argentina está atravesando por una "crisis inconmensurable". "No me asusta este desafío. Ya lo hicimos en el 2003. Sé de qué se trata. A eso no le tengo miedo y lo ideal es que lo hagamos entre todos", insistió Fernández, en una improvisada rueda de prensa frente a su casa.

"La verdad es que no era este el lugar donde yo esperaba terminar. Yo encaré todo este llamado a la unidad sin proponerme como candidato precisamente para que nadie piense que llevaba agua para mi molino. Las circunstancias hicieron que esté acá y finalmente como soy un militante político obviamente encantado de cumplir la función", dijo Fernández en la puerta de su domicilio.

Sobre la situación del país, remarcó que "todo preocupa. Argentina tiene un condicionamiento financiero y hay otros problemas que tienen que ver con el desarrollo del país. Tenemos que hacer todo pensando en una sociedad que está muy lastimada", precisó.

Pese a las diferencias del pasado con la ex presidenta, Fernández aseguró que se encontró con una Cristina distinta, con la que "más puntos en común que diferencias". También se refirió al juicio que desde el martes afrontará Cristina Kirchner: "Estoy seguro que esta causa es una desvergüenza jurídica. Lo único en que piensan es que la va a afectar y no se dan cuenta que la gente ya sabe que Cristina es víctima".