Fernández propone un Pacto Educativo y promover la investigación científica

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández anunció hoy ante la Asamblea Legislativa que en su mandato se promoverá "un gran Pacto Educativo" con la participación de los sectores de la comunidad educativa y anticipó que su gobierno priorizará la investigación científica ya que "ningún país puede desarrollarse sin generar conocimiento".



Fernández pronunció estos conceptos en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, tras prestar su juramento como presidente de la Nación y recibir los atributos presidenciales de su antecesor, Mauricio Macri.



El Presidente anunció que durante su gobierno se establecerán "las bases de un gran Pacto Educativo Nacional, con todos los actores de la comunidad educativa y de la sociedad".



"La Argentina se hizo valiosa cuando Alberdi y Sarmiento trabajaron para que la educación sea pública. Se hizo rica con la Reforma Universitaria. Se hizo más potente cuando el justicialismo declaró la gratuidad de la enseñanza universitaria".



Además, dijo que van a promover "la investigación científica y tecnológica porque ningún país puede desarrollarse sin generar conocimientos y sin facilitar el acceso de toda la sociedad al conocimiento".



En esa línea, Fernández señaló: "Hemos decidido que en nuestro Gobierno el área respectiva recupere su jerarquía ministerial que nunca debió perder".



En otro tramo de su discurso señaló que se van realizar "todos los esfuerzos necesarios para universalizar la educación de la primera infancia, para que todas nuestras niñas y niños, desde los 45 días hasta los 5 años aprendan, jueguen y convivan en ese espacio fundamental para su futuro como personas y para nuestro futuro como nación que es la escuela".



"No descansaremos hasta que un niño en una zona rural tenga el mismo acceso a una educación transformadora que una niña de un centro urbano, viva en el punto del país que viva. Hoy existen regiones en donde 3 de cada 10 chicos no comienzan su escolaridad antes de los 5 años y otras donde la mitad no lo hace antes de los 4", agregó.



Fernández también anunció que otra prioridad de su gobierno es la de "avanzar en la extensión de la jornada escolar, una iniciativa fundamental para romper las desigualdades de origen. Empezaremos por las escuelas a las que asisten niñas, niños y jóvenes de sectores que más necesitan del Estado, que ya no pueden esperar más", concluyó.