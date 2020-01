Fernández: "Tengo un enorme respeto por el Papa, que es un líder moral"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que tiene un "enorme respeto" por el Papa, al que considera "un líder moral", al tiempo que hizo un repaso por lo que será su gira europea, que comienza el 31 de enero en el Vaticano.



"Tengo un enorme respeto por el Papa, creo que es un líder moral en el mundo y le agradezco a su Santidad que me haya dado este rato para visitarlo en el Vaticano, es un modelo de conducta y sus palabras siempre pesan en mi ánimo", adelantó el mandatario en una entrevista con C5N desde la residencia de Olivos.



Fernández, que acaba de llegar de Jerusalén donde participó junto a líderes mundiales del Foro en conmemoración del Holocausto, se prepara así para su nuevo viaje al exterior, que tendrá el volumen de gira por la cantidad de países que incluye.



Según repasó Fernández, el mismo día del encuentro con el papa Francisco, se reunirá con el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, y con el jefe de gobierno de ese país, Giuseppe Conte, para luego viajar a Berlín -lunes 3- para reunirse con Angela Merkel.



El martes, en tanto, se reunirá con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con quien dijo que tiene "un enorme cariño y respeto", en tanto que el miércoles lo hará con el presidente francés Emmanuel Macron, con quien compartió un diálogo en Jersusalén, en el marco del Foro en conmemoración del Holocausto.



Respecto a Francia, explicó que van a evaluar "qué podemos hacer entre ambos países" ya que, dijo, "empresas francesas" están comenzando a interesarse por el "tema litio".



En este marco, destacó la importancia de "escuchar a todos" los líderes y que ellos escuchen a la Argentina, sabiendo que el gobierno "está en manos de gente que dice la verdad y no miente".



Recordó que durante la campaña electoral previa a los comicios del 27 de octubre, tuvo que soportar que sus opositores -hasta ese momento en el gobierno- proclamaran que si ganaba el Frente de Todos, Argentina "iba a quedar como un país marginado", algo que quedó en evidencia que no sucedió.



"Nunca vamos a estar afuera del mundo", dijo Fernández, y agregó que por el estado en que quedó el país, con un alto grado de endeudamiento, Argentina "necesita la ayuda del mundo" y, en ese sentido, dijo que en todas sus conversaciones con líderes mundiales "siempre" ha encontrado "disposición y comprensión" y "vocación de ayuda".