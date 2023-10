Se viene un nuevo fin de largo y San Juan se prepara para recibir a turistas. Como en otras ocasiones, los departamentos alejados fueron la estrella elegida por los visitantes, debido al alto porcentaje de reservas hoteleras que presentan, los cuales rondan entre 70% al 90%. Pese a la situación económica con altos índices inflacionarios y los vaivenes con el dólar, la gente decide descansar en la naturaleza y aprovechar sus días.

Uno de los departamentos elegido por los turistas y sanjuaninos es el departamento Zonda, tanto por su paisaje imponente como su oferta de actividades, entre las que se destacan trekking, visitas a bodegas que integran la Ruta del Vino, alquiler de bicicletas, cabalgatas, entre otros. Nora Cabrera, presidenta de la Cámara de Turismo, comentó a DIARIO HUARPE que esperan un buen movimiento, puesto que hasta el momento hay un 90% de reservas. “Hay casi una reserva completa para este finde “, dijo. Además, se refirió al impacto del programa Previaje de fomento al turismo e indicó que casi no tuvo repercusión en las ventas.

Otro distrito que prevé una fuerte presencia de turistas es Albardón, principalmente porque se desarrollará el Encuentro Nacional de Ford Falcon, que albergará a más de 600 autos y congregará a los amantes de esos clásicos. “Tenemos la gente que hace un esfuerzo y sale a pasear para conocer nuevos sitios”, dijo Alberto Baca, presidente de la Cámara de Turismo de Albardón, e informó que el porcentaje de ocupación hotelera asciende a un 80%.

En cuanto a Calingasta, que tiene entre sus principales atractivos las postales de Barreal y la Ruta del Cielo que ha tenido una interesante promoción en estos últimos días, presenta también una alta reserva hotelera. Heber Tapia, director de Cultura y Turismo del departamento, expresó que estiman que rondarán en un 80%, aunque todavía no han terminado el relevamiento y suponen que sé incrementa la cifra. “La procedencia de los turistas son: Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y San Juan”, manifestó.

Por último, la Cámara de Turismo de Jáchal aseguró que las reservas han trepado de un 70 a un 75%. Julio Pérez, presidente de la entidad, declaró que hay expectativas positivas, aunque la sociedad está inmersa en un contexto económico y social inestable.

Pese a la suba del dólar, no hubo cancelación de reservas

Los argentinos padecen una situación inflacionaria y una escalada del dólar que licua el poder adquisitivo de los trabajadores. Pese a esto, las reservas hoteleras se mantienen altas y por lo general no hubo cancelaciones.

Nora Cabrera, presidenta de la Cámara de Turismo de Zonda, comentó que este contexto impide a los prestadores concretar ventas y colocar precios fijos para transacciones futuras. “La gente está consultando para enero y febrero y no le podemos dar precio, porque no se sabe cómo estará la economía. Afecta a la oferta y la demanda”, dijo. No obstante, aclaró que no se registraron caídas, tras la corrida cambiaria.

Julio Pérez, representante de la Cámara de Turismo de Jáchal, comentó que no hubo cancelaciones, pero teme que afecte a la actividad y disminuya.

En Calingasta, la situación es diferente porque según Heber Tapia, director del Turismo y Cultura del departamento, el panorama cambiario influyó en el ámbito debido a que algunos visitantes disminuyeron la cantidad de noches de alojamiento, otros cancelaron y en muy pocos casos pidieron devolución del dinero.