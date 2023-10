Las consecuencias post debate presidencial del pasado domingo tuvieron su consecuencia en esta semana. El lunes, el dólar blue arrancó con una cotización de $910 y cerró en $970. La corrida cambiaria continuó en este martes y la moneda estadounidense llegó en San Juan a venderse a $1.070, en tanto que la City porteña cerró en $1.010. Ante esto, el candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, salió a decir que “voy a meter en cana a los que especulan”.

La postal del lunes pasado se repitió en este martes, con largas filas en las casas de cambio de San Juan para tratar de comprar y asegurarse de dólares, esto con la idea de resguardar los ahorros ante la pérdida de valor en el peso y la inflación galopante que azota los bolsillos en todo el país. Esta tendencia de los ahorristas se repitió también en todas las ciudades de Argentina.

Este escenario donde los argentinos buscan resguardarse en el dólar se da luego del Debate Presidencial del pasado domingo, que protagonizaron Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman.

Justamente, el ministro de Economía de la Nación, Massa, habló tras la escalada histórica del dólar y fue contundente al decir que “va a meter en cana a los que están especulando contra el ahorro de la gente, aunque me cueste la elección”. Este martes incluso el Gobierno ordenó la unificación de las percepciones de Ganancias y Bienes Personales en el 45% y 25%, respectivamente. Así, el dólar tarjeta, el solidario y el turista, que se usan para los consumos con tarjeta de débito y crédito en el exterior, quedaron a una misma cotización de $731.

“Yo puedo ganar o perder la elección, eso es secundario. Pero tengan la plena seguridad que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos cuatro o cinco pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos con que ‘se ataca al mercado o a las libertades'. Hasta que no los vea presos, no paro”, aseveró Massa.

Quien también habló fue el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. A través de redes sociales afirmó que “pretender responsabilizar al único candidato que no ha ejercido nunca la función pública y que viene a plantear un cambio rotundo de modelo para eliminar la inflación para siempre, es una canallada únicamente esperable del kirchnerismo”.

“No saben hacer otra cosa más que echarle la culpa a un tercero. La debacle económica que estamos viviendo es responsabilidad pura y exclusiva de todos aquellos que defienden este modelo empobrecedor basado en la emisión monetaria para financiar al Estado”, argumentó.

El pedido de los bancos a los candidatos

En medio de la explosión por la divisa estadounidense, cuatro asociaciones de bancos públicos y privados de la Argentina les demandaron a los candidatos a Presidente que eviten “hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras”.

El escrito, firmado por la Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), surge luego de la polémica pública generada por los dichos de Milei.

El candidato fue consultado sobre la renovación de los plazos fijos en pesos, y el economista respondió que “jamás en pesos, jamás, el peso es la moneda que emite el político argentino por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono”.