Tobías Zukerman es un joven de 20 años nacido en San Juan que actualmente reside en Israel y compartió en el programa Yo Te Invito, que se emite de lunes a viernes de 17:00 a 18:30, por Canal 5 Telesol, su experiencia y temor por los bombardeos constantes en el país que eligió para vivir. Aunque no ha considerado la opción de regresar a Argentina, ha decidido quedarse y ayudar desde allí, mientras su hermano Guido está en el ejército realizando un voluntariado en la unidad de Búsqueda y Rescate pero sin cumplir deberes.

Según las palabras del joven sanjuanino, por el conflicto en el país asiático se está viviendo “algo inexplicable”. “Es un miedo constante y no tiene explicación de nada, de todo lo que se está viviendo de este lado”, agregó.

Junto a su hermano Guido viven en la zona norte de Israel desde hace un año y medio por elección propia, ya que se criaron estudiando en una escuela judía y querían conocer más sobre la cultura del país asiático. Si bien consideraron que llegaban a un país que estaba en conflicto, jamás se les cruzó por la cabeza que iban a estar en una “zona caliente” de conflicto. Incluso en mayo de este año llegó otro de sus hermanos, llamado Francisco.

Si bien está viviendo en la ciudad de Haifa, en el norte del país y está muy alejado de lo que es el conflicto en la Franja de Gaza, en las últimas horas comenzaron a haber más bombardeos en la zona donde está residiendo.

“Hoy por primera vez escuchamos la alarma desde que estoy acá y es una de las situaciones más desesperantes que he vivido en mis 20 años. Es un momento en el que se te paraliza el cuerpo y lo único que haces es correr. Estoy en la casa de un amigo que tiene un refugio debajo de la casa. Nos tocó bajar cuatro pisos por escalera corriendo con todo el cuerpo temblando. Se te paraliza todo y no sabes qué pensar, no sabes qué te puede pasar. Es una incertidumbre todo el tiempo”, comentó el joven sanjuanino.

Por este motivo, no sabe cómo va a poder dormir, debido a que en cualquier momento la alarma que anuncian los misiles puede sonar y tienen un solo minuto para llegar al refugio.

Los padres de los hermanos Zukerman actualmente están viviendo en San Juan. Gentileza.

Si bien el país ha decidido repatriar a los argentinos que están viviendo en Israel, Tobías afirmó que junto a sus hermanos eligen seguir viviendo en Israel. “Mi hermano está en el ejército y siento el deber de quedarme acá”, agregó. Según las palabras del joven sanjuanino, hay gente que se está dedicando a donar y a ayudar de forma benéfica para llevarles comida a los soldados.

“Hay muchas formas de ayudar sin tener que usar el uniforme y yo he optado por hacer eso. He decidido que no, no me voy a ir. Hay mucha gente de Argentina que se está yendo, pero no es el caso mío ni de mi hermano”, cerró.