Durante la última sesión de la Cámara de Diputados, tomó estado parlamentario el expediente que incluye la terna de los tres candidatos a quedarse con el cargo de fiscal general de la Corte. El proceso había sido presentado días atrás y ahora comenzará la etapa de evaluación en la Comisión de Justicia y Seguridad, según expresó una de sus integrantes, la diputada provincial, Marcela Quiroga Ruth, en rueda de prensa.

Desde la comisión explicaron que el próximo lunes se realizará una reunión para definir el cronograma de entrevistas a los postulantes. “Generalmente se hacen todas el mismo día, con una hora de diferencia entre una y otra”, detalló la legisladora del bloque Producción y Trabajo.

Una vez completadas las entrevistas, la comisión emitirá un despacho que será elevado al cuerpo legislativo para su votación. “Nosotros tenemos la tarea de tomar las entrevistas y ponerlas a disposición de la Cámara. En definitiva, quien decide quién ocupará el cargo es el cuerpo en su conjunto”, aclaró Quiroga Ruth.

En cuanto a los plazos, no se descarta que el nombramiento se concrete en la próxima sesión ordinaria, aunque la decisión final quedará en manos de la presidencia de la Cámara de Diputados.

Respecto al procedimiento, la integrante de la comisión explicó que antes de las entrevistas mantienen una reunión interna para coordinar las preguntas y evitar repeticiones. “Históricamente, siempre se ha entrevistado a todos los ternados. No todos los conocemos, así que es importante escucharlos antes de tomar una decisión”, subrayó.

El proceso continuará en los próximos días con la evaluación de los candidatos, mientras la Cámara busca garantizar transparencia y consenso político en la designación.