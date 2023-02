Sin duda, los grupos de compra y venta que existen a través de las redes sociales son de gran utilidad. Sin embargo, en las últimas horas en San Juan estos grupos están siendo utilizados de mala manera para revender las entradas de la Fiesta Nacional del Sol 2023 para ver a Lali y María Becerra. Es que a través de Facebook se pueden ver a muchos oportunistas tratando de vender sus entradas para campo delantero entre los $5.000 a $10.000

Ante la imposibilidad de conseguir entradas, son muchos los sanjuaninos que desean poder asistir al predio Costanera en la noche del viernes para ver a dos de las figuras argentinas que cada vez brillan más con su música por todo el mundo. Es en este contexto que algunos usuarios ofrecen a través de Facebook las entradas campo delantero que tenían un valor de $4.000,

Cabe destacar que este viernes por la mañana desde el Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia informaron que se agotaron las entradas para acceder al Complejo Ferial Costanera durante la noche del viernes. En esta noche actuarán Lali, María Becerra y Damián Córdoba.

Quien no posea tickets para ingresar no podrá hacerlos porque no habrá ventas en boleterías como venía ocurriendo noches anteriores. Sin embargo, en la calle principal junto al predio se pondrá en escena el Carrusel del Sol con acceso libre y gratuito.

La cantidad de público fue creciendo a medida que pasaron los días desde la inauguración del martes en la FNS. El primer día hubo unas 80 mil personas, el miércoles 120 mil y el jueves 140 mil. Según la organización son cifras oficiales récord.