El Gobierno de San Juan anunció la continuidad de la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025 bajo el lema "San Juan, Mi Tierra Querida". Las localidades pueden adquirirse a través de la plataforma digital Autoentrada y de forma presencial en la boletería del Teatro del Bicentenario a partir del 31 de octubre, en horario de 9 a 19 horas de lunes a viernes.

Los precios de las entradas para los espectáculos principales en el Estadio San Juan del Bicentenario presentan una escala variable según la ubicación. Las tribunas populares norte y sur tienen un valor de $10.000, el campo con acceso de pie se ofrece a $25.000, la platea alta a $30.000 y la platea baja numerada a $35.000. Para quienes deseen asistir exclusivamente a la Feria y al show del Velódromo, existe una entrada económica de $5.000. Todas las localidades incluyen acceso tanto a la Feria como al espectáculo del Velódromo.

Se ha establecido un régimen especial de beneficios para sectores específicos. Los jubilados podrán acceder a 1.000 entradas gratuitas por jornada, que incluyen acceso a la Feria, Velódromo y tribuna popular del Estadio. Una vez agotado este cupo, tendrán derecho a un descuento del 50% en la compra de entradas. Las personas con discapacidad contarán con 108 espacios designados en el Velódromo y 24 en el Estadio para usuarios de silla de ruedas, más 100 lugares adicionales en tribunas populares para otros tipos de discapacidad acreditada.

Como beneficio adicional, los titulares de tarjetas Visa o Mastercard emitidas por el Banco San Juan podrán realizar sus compras en tres cuotas sin interés, con un límite de cinco entradas por persona. Los menores de seis años tendrán ingreso gratuito a la Feria y al Velódromo, mientras que todas las personas con discapacidad podrán acceder sin costo a estos mismos espacios mediante la presentación de su acreditación correspondiente.