Franco Colapinto finalizó 19° en la primera práctica del GP de Singapur

El circuito callejero de Marina Bay en Singapur dio inicio al horario de actividad del Gran Premio con la celebración de la primera sesión de entrenamientos libres. La práctica, desarrollada en condiciones características de humedad y calor, tuvo en el español Fernando Alonso a su protagonista principal, al marcar el tiempo más rápido de la sesión con un registro de 1:31.116 al volante de su Aston Martin. Lo siguieron de cerca Charles Leclerc de Ferrari y Max Verstappen de Red Bull.

El piloto argentino Franco Colapinto inició su actividad en el exigente trazado urbano. A lo largo de la sesión, Colapinto completó un total de 26 vueltas, logrando su mejor tiempo en 1:33.324. Este registro lo situó en la decimonovena posición de la clasificación, solo por delante de Alex Albon, quien vio limitada su participación debido a un problema técnico en su Williams al inicio de la práctica. El rendimiento de Colapinto lo ubicó a casi un segundo de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien finalizó en la decimotercera plaza con un tiempo de 1:32.378.

La sesión transcurrió con los equipos realizando sus habituales evaluaciones de rendimiento y recogida de datos. Tras una fase inicial con pista vacía, la actividad se intensificó, permitiendo a los pilotos mejorar sus marcas en sucesivas salidas con distintos compuestos de neumáticos. Mientras Alonso se mantuvo en lo más alto de la tabla de tiempos durante gran parte de la práctica, su compatriota Carlos Sainz también mostró un ritmo competitivo provisionalmente.

La actividad continuará con la segunda práctica libre, programada para las 10:00 hora de Argentina, correspondientes a las 21:00 hora local en Singapur. Este siguiente entrenamiento permitirá a los equipos, incluido Alpine con Colapinto, seguir adaptando sus monoplazas a las peculiares exigencias del circuito y probar el comportamiento de los neumáticos en condiciones de pista nocturna, más representativas de lo que se encontrarán en la clasificación y la carrera.