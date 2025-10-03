En relación al caso del adolescente de Rawson que disparó contra un uniformado, la Dra. María Julia Camus, jueza titular del Segundo Juzgado Penal de Niñas y Adolescencia de San Juan, proporcionó nuevos detalles sobre la investigación, al tiempo que recordó las rigurosas normas procesales que rigen en estas causas.

La magistrada confirmó que, si bien la causa se encuentra bajo secreto de sumario por involucrar a un menor de edad, se están desplegando diversas medidas para reconstruir los hechos. "Estamos buscando en las cámaras de la zona y con testigos alguna información más", declaró la jueza.

Respecto a la situación legal del joven, Camus aclaró que el hecho de que el imputado se presente de manera espontánea al juzgado no altera la naturaleza de los cargos en su contra. La jueza fue precisa al señalar que esta circunstancia "no modifica su situación profesional [procesal] que se presente", aunque lo consideró un indicador de colaboración por parte de la familia con el sistema judicial.

Finalmente, en línea con el protocolo para delitos graves, se informó que el adolescente fue trasladado al Centro Socioeducativo "Nazario", la única institución de la provincia autorizada para albergar a varones menores de edad imputados por hechos de esta gravedad.