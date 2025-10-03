Con un chaleco antibalas y bajo la estricta custodia de Interpol, Matías Agustín Ozorio llegó este jueves por la noche a la Argentina tras ser extraditado desde Lima, Perú. El joven de 28 años, señalado como mano derecha de “Pequeño J”, supuesto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, quedó a disposición de la Justicia bonaerense.

Agustín Ozorio antes de ser trasladado a la Argentina. (Foto: Reuters / Gerardo Marin).

Ozorio fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, un EMBRAER ERJ 140LR, que partió desde El Palomar con escala en Salta antes de arribar a Lima. Tras su extradición, el vuelo emprendió el regreso hacia Buenos Aires, donde llegó cerca de la medianoche y lo derivaron directamente a la DDI de San Justo.

En el aeropuerto limeño, el ministro del Interior de Perú, Carlos Malaver, destacó la colaboración internacional y expresó: “Si bien es cierto que no vamos a devolverles la vida a estas tres jóvenes, sí quisiéramos dar un pequeño bálsamo al gran dolor de sus familiares”.

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, confirmó que Ozorio será indagado este viernes. “No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, señaló en declaraciones televisivas. Además, aseguró que en paralelo se realizará la apertura de celulares secuestrados en la investigación: “Es una audiencia importante porque vamos a sacar información clave”.

Arribas remarcó que aún no está definido el móvil del triple crimen y descartó que la causa sea retenida para evitar el pase a la Justicia Federal: “Solamente estoy investigando”.

El arribo de Ozorio constituye un paso clave en la pesquisa, que también aguarda la extradición de “Pequeño J”, señalado como el líder de la banda y supuesto autor intelectual del ataque que terminó con la vida de tres jóvenes en Florencio Varela.