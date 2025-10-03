Peluca Brusca, conocido como el ex de Laurita Fernández, fue recientemente vinculado amorosamente a Nazarena Di Serio, la periodista de TN que cubre música. Los rumores de este presunto romance fueron revelados por Juan Etchegoyen en su programa “Mitre Live”, emitido por las redes sociales de Radio Mitre.

El conductor comenzó su relato afirmando que había estado recibiendo información sobre una posible relación: “Hace unos días que me vienen vinculando a dos famosos del mundo del espectáculo” y confirmó que “el rumor de romance está”.

Publicidad

Etchegoyen explicó que la situación que generó los rumores es la intensa actividad laboral que comparten. La periodista y locutora de TN, Nazarena Di Serio, “arrancó un streaming donde él produce”. Debido a este nuevo proyecto, “ellos se empezaron a ver todos los días”.

El conductor de “Mitre Live” reveló que la información sobre su cercanía laboral y personal fue confirmada por testigos: “Hubo personas que me dijeron que los vieron cercanos y el rumor adentro del medio es que ahí algo sucede”, agregó Etchegoyen.