Stefi Roitman fue captada en un video junto a Nicolás Furtado, pero en las últimas horas se conoció la verdad sobre esa situación y, a la vez, se supo que la famosa tuvo un encuentro con el actor español Mario Casas.

La información fue revelada el 02 de octubre de 2025 a través de “Mitre Live”, donde Juan Etchegoyen conversó con el periodista español Roberto Antolín, quien brindó los datos concretos de la actualidad de la esposa de Ricky Montaner desde Madrid. Antolín comenzó revelando: “Stefi Roitman está en España y se ha visto con el actor español Mario Casas”.

Publicidad

Según el cronista europeo, Roitman ya conocía a Casas por haber compartido previamente un evento en Buenos Aires. Respecto a la reunión que mantuvieron en Madrid en estos días, la información que maneja Antolín indica que el encuentro fue "exclusivamente laboral".

El motivo principal de Stefi Roitman es instalarse en España y que alguien la "mueva acá como actriz". Por ello, fue a pedirle ayuda a Mario Casas. Casas, además de ser actor, "se ha lanzado a la producción", y Stefi desea que él la "meta en sus películas y cortometrajes".

Publicidad

Antolín también señaló que Stefi ya está trabajando en una producción americana, a la que entró por la vía del "enchufe".