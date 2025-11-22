Franco Colapinto saldrá desde la 15ª posición en la grilla de Las Vegas

El piloto argentino consiguió acceder a la segunda fase de la clasificación (Q2) tras registrar el undécimo tiempo en la Q1, pero un error en su vuelta definitiva le impidió luchar por un lugar entre los diez primeros. La sesión estuvo marcada por la baja adherencia de la pista, lo que obligó a los equipos a utilizar neumáticos de lluvia extrema durante la fase inicial.

La primera fila de la grilla estará compuesta por Lando Norris, quien se adjudicó la pole position, y el neerlandés Max Verstappen. Norris logró un tiempo de 1:47.934, estableciendo una ventaja crucial en su aspiración por el campeón mundial. El británico de McLaren será acompañado en la primera fila por el triple campeón mundial de Red Bull, mientras que el español Carlos Sainz completará la segunda fila al clasificar tercero.

Colapinto explicó las razones de su resultado final al señalar que "venía bajando mucho el tiempo, aproximadamente un segundo, pero toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado", en referencia al borde de la pista que perjudicó su trayectoria. Este incidente le impidió mejorar su registro de 1:53.683, que finalmente lo ubicó en la decimoquinta posición.

La carrera principal del Gran Premio de Las Vegas está programada para disputarse este domingo desde la 1:00 hora argentina, sobre un total de 50 vueltas al circuito callejero que recorre el famoso strip de la ciudad estadounidense.