Como en el caso Emir Barboza, una nena murió en Tucumán tras recibir un disparo mientras jugaba

El hecho criminal que culminó con la muerte de Zoe Robledo, una niña de siete años de edad, repite un patrón de violencia que ya se había registrado semanas atrás en la provincia de San Juan. La menor falleció como consecuencia de un disparo en la cabeza que recibió mientras se encontraba jugando en el patio de su vivienda, ubicada en el barrio San Cayetano de San Miguel de Tucumán.

El episodio ocurrió cuando dos adolescentes, de 16 y 19 años, acompañados de al menos dos personas más, se presentaron frente al domicilio de la víctima. Según la reconstrucción fiscal, uno de los acompañantes, identificado bajo el apodo “Chueco”, procedió a efectuar disparos con un arma de fuego. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la niña, quien fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños, donde falleció más de 24 horas después. La Fiscalía de Homicidios imputó a los dos jóvenes detenidos por homicidio doblemente agravado, cargos que serán reformulados tras la muerte de la víctima.

La reacción comunal no se hizo esperar. Tras confirmarse el deceso de la menor, vecinos y allegados a la familia incendiaron la vivienda de los presuntos responsables. Este estallido de violencia colectiva refleja un clima de indignación e impotencia frente a hechos delictivos que afectan a sectores vulnerables de la sociedad.

Este caso guarda una inquietante similitud con el asesinato de Emir Barboza, un niño de ocho años que perdió la vida en el mes de octubre en el barrio Valle Grande de Rawson, San Juan. En aquella oportunidad, el menor fue alcanzado por un balazo en el tórax durante un tiroteo entre tres familias, un hecho del que era completamente ajeno. Siete personas, incluido un menor, fueron detenidas en relación con ese crimen, y seis de los imputados adultos recibieron prisión preventiva por un plazo de seis meses.

Ambos sucesos exponen una problemática recurrente: la escalada de violencia interpersonal que se resuelve con el uso de armas de fuego y que tiene como víctimas fatales a niños en situación de total indefensión. La muerte de Zoe en Tucumán y de Emir en San Juan no solo enlutan a sus familias, sino que interpelan a la sociedad en su conjunto sobre los mecanismos de prevención del delito y la protección de la infancia.