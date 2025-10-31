Tras varias semanas de especulaciones y versiones cruzadas, Guillermo Francos confirmó su renuncia a la Jefatura de Gabinete. El anuncio se realizó este viernes a través de las redes sociales, luego de una reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Su reemplazante será Manuel Adorni, actual secretario de Comunicación y Medios del Gobierno nacional.

Francos expresó en su mensaje: “Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso”. Y agregó: “Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”.

Publicidad

El ex jefe de Gabinete no brindó detalles sobre su futuro, aunque en las últimas semanas habían surgido versiones sobre una posible designación en un cargo diplomático. Durante su gestión, Francos se destacó por su rol en la convocatoria de gobernadores y vices provinciales, en encuentros clave para impulsar la agenda de reformas estructurales y acuerdos legislativos.

Francos asumió la Jefatura de Gabinete el 3 de junio de 2024, reemplazando a Nicolás Posse. Su nombramiento buscó aportar una impronta dialoguista para fortalecer el vínculo entre la Casa Rosada y las provincias y facilitar el avance de la agenda de Milei. Antes había ocupado el cargo de ministro del Interior, con un rol central en negociaciones como la Ley Bases y el Pacto Fiscal.

Publicidad

Una larga trayectoria política

Guillermo Francos inició su carrera en 1996 como uno de los fundadores del partido Acción por la República, junto a Domingo Cavallo. Fue diputado nacional entre 1997 y 2000 y presidió el bloque de esa fuerza. Tras un retiro temporal de la política, se desempeñó en la gestión privada, incluyendo la presidencia de LAPA y roles en la Corporación América.

En 2007 regresó al sector público como presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cargo encomendado por Daniel Scioli. Luego, en 2012, volvió al sector privado liderando proyectos empresariales, hasta incorporarse al equipo de Milei en 2023, tras su paso como representante de Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo durante la administración de Alberto Fernández.

Publicidad

Con la llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, se marca una reestructuración en el Gobierno nacional, que según fuentes oficiales busca consolidar el equipo de Milei de cara a la nueva etapa de gestión post elecciones.