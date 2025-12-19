El próximo viernes 19 de diciembre, el Patio de Artesanos del Parque de Mayo se transformará en un epicentro de creación local. De 19 a 23 horas, la segunda edición de la Feria de la Cultura Impresa reunirá el diverso panorama editorial y artístico sanjuanino en un evento gratuito organizado por la UNSJ.

Tras el éxito de su primera convocatoria, la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presenta una nueva edición de este espacio dedicado a visibilizar y potenciar la producción gráfica local. La feria entiende la "cultura impresa" en un sentido amplio e inclusivo, abarcando toda creación que involucre un procedimiento de impresión, desde el libro tradicional hasta expresiones artísticas contemporáneas.

Un panorama completo de la creación local

Los asistentes podrán explorar y adquirir una variedad única de productos en un mismo lugar. La oferta incluirá:

Publicaciones editoriales de sellos independientes y autores locales.

Fanzines y ediciones de bajo costo, donde la autogestión es protagonista.

Libros usados, dando una nueva vida a textos clásicos y contemporáneos.

Obra gráfica original como ilustraciones, grabados, fotografías impresas y collages.

Este enfoque busca democratizar el acceso a la cultura y fomentar el intercambio directo entre creadores y público.

Un espacio vivo con talleres y presentaciones

El evento no se limitará a la exposición y venta. Será una jornada dinámica con una robusta agenda de actividades que mostrarán el trabajo de los Talleres de Cultura UNSJ, destacando el origen mismo de la feria: el Taller Literario, que tendrá una presentación especial de cierre.

A lo largo de la noche, el público podrá disfrutar de presentaciones de:

Artes visuales y plásticas: Dibujo y pintura, tallado en madera (proveniente de Valle Fértil) y tejido ancestral en telar (de 25 de Mayo).

Artes escénicas y musicales: Teatro, Tango, Folclore (tanto de la sede central como de Pocito), y la "Fábrica de Trovadores 2025".

Desarrollo de habilidades: Inglés para conversar.

Además, participarán otros colectivos y propuestas de la cultura universitaria, consolidando el evento como un verdadero encuentro comunitario.

Info útil