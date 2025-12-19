La cuenta regresiva para la Navidad ya se siente con fuerza en los comercios y la venta de regalos comenzó a acelerarse en distintos puntos de San Juan. Jugueterías y locales especializados registran un mayor movimiento durante diciembre, con familias que se adelantan a las compras, comparan precios y aprovechan promociones y cuotas sin interés. Los comerciantes coinciden en que este año se percibe una leve recuperación del consumo y una mayor previsión por parte de los compradores.

DIARIO HUARPE dialogó con referentes comerciales, quienes destacaron cuáles son los productos más buscados, las tendencias que marcan la temporada y los rangos de precios que predominan en esta Navidad.

Con precios para todos los bolsillos, los comerciantes son optimistas con las ventas.

Camila, de Kasa Kawaii, señaló que diciembre arrancó con buen ritmo. “Se ha retomado mucho, gracias a Dios. Muchos padres ya vienen preparando los regalos para los niños. Vienen buscando las cartitas de Papá Noel, así que diciembre viene con todo”, expresó. En cuanto a las preferencias, explicó que hay modas que regresaron con fuerza y otras que se mantienen vigentes: “Ahora están de nuevo las Guerreras K-Pop, Stitch, Capibara y resurgió Snoopy. Esas cosas se buscan mucho”.

Yésica de Río Shop aseguró que juguetes, peluches y juegos de mesa encabezan las elecciones.

Por su parte, Yesica Aguilera, de Río Shop, coincidió en el diagnóstico y remarcó que el flujo de gente fue creciendo con el correr de los días. “Los primeros días del mes fueron más tranquilos, pero ahora se ve mucha gente que ya empieza a comprar juguetes. Es algo que otros años no se notaba tanto”, explicó.

Los precios y las opciones para todos los bolsillos

Uno de los factores clave de esta temporada es la variedad de precios. Desde Kasa Kawaii indicaron que los peluches siguen siendo uno de los regalos más elegidos. “Tenés desde llaveritos a partir de $13.500, peluchitos de $19.900 y los más grandes que llegan a los $230.000”, detalló Camila, quien además destacó la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas bancarias.

Los comercios de San Juan tienen una gran oferta para regalar en Navidad.

En Río Shop, Aguilera explicó que los valores arrancan en rangos accesibles. “Tenemos juguetes desde $5.000 en adelante. Las pelotas, por ejemplo, pueden ir desde $6.000, $7.000 o $10.000, hasta modelos de marca que rondan los $60.000. Los juegos de mesa también empiezan desde $5.000 o $6.000 y pueden superar los $100.000”, señaló.

Los productos de Las guerreras K-pop son tendencia.

Para las niñas, los productos más buscados son las muñecas y los juegos creativos. “Se venden muchas Barbies, pinturitas y peluches. Las muñecas tipo Barbies rondan los $15.000 y los peluches grandes pueden costar entre $30.000 y $40.000”, agregó Aguilera.

Cómo se mueve la venta y qué es tendencia

En cuanto a la dinámica de ventas, los comerciantes remarcan que las compras se concentran en regalos para niños y en artículos vinculados al verano. “Todo lo que es pileta, inflables, flotadores y lentes se lleva muchísimo. Hemos tenido lentes desde $1.500, que se agotaron rápidamente, y ahora hay de $3.000”, explicó Aguilera.

Los inflables acuáticos son los elegidos de la temporada.

Los juegos de mesa también viven un fuerte repunte. “Los tipo 'Basta', 'Pasapalabras', juegos de memoria y cartas están entre los más vendidos”, afirmó. A esto se suma la demanda de juguetes clásicos como pelotas, karting y productos importados.

Las promociones son otro motor clave. En Río Shop, Aguilera detalló que hay descuentos del 15% en gran parte del local, reintegros del 20% con Mercado Pago y beneficios con tarjetas bancarias como Macro, Santander y Banco San Juan en días específicos. “La gente pregunta mucho por las promociones y elige en base a eso”, sostuvo.

Con un consumo que muestra señales de recuperación, precios variados y opciones de financiación, los comerciantes esperan que el movimiento continúe en aumento en los días previos a Nochebuena, cuando suelen concentrarse las compras de último momento y se termina de definir el balance de una de las fechas más importantes para el sector.