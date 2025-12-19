Luego de la conferencia de prensa que este miércoles encabezaron vecinas y vecinos autoconvocados de Valle Fértil, junto al intendente Mario Riveros, para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley 2648-L, el subsecretario de Ambiente de la provincia, Héctor Bustamante, respondió a los cuestionamientos y detalló cuál es la posición oficial frente a un reclamo que lleva más de una década en el Este sanjuanino.

Vale recordar que la norma, sancionada en 2024, suspendió por 30 meses cualquier tecnología destinada a alterar el ciclo hidrológico en todo el territorio provincial. Pero desde la comunidad aseguran que, pese a esa prohibición, continúan observándose aeronaves que sobrevuelan el departamento durante la formación de tormentas, con el objetivo de “romperlas” y evitar precipitaciones. En este marco DIARIO HUARPE se contactó con Bustamante para conocer qué respuestas tiene la Secretaría de Ambiente, organismo responsable de controlar y hacer cumplir la ley.

Una mesa de trabajo como primer paso

El funcionario confirmó que ya hubo un primer acercamiento institucional con autoridades de Valle Fértil. “Ya hemos tenido una reunión con parte del Ejecutivo municipal, el diputado departamental y el Concejo Deliberante, para dialogar cómo vamos a abordar este tema que preocupa no solamente a la comunidad de Valle Fértil sino también a nosotros como funcionarios del área que tiene a cargo el cumplimiento de la ley”, sostuvo.

De ese encuentro surgió la propuesta de conformar una mesa de trabajo interinstitucional e intersectorial. El objetivo central será encontrar herramientas que permitan identificar con precisión a las aeronaves que sobrevuelan la zona.

“Tenemos que saber el tipo, el origen y el dominio, porque la ley se aplica sobre un sujeto, sobre alguien. Y ahí radica la principal dificultad: no sabemos quién está detrás de todo esto”, explicó Bustamante.

La dificultad de aplicar la ley en el aire

El subsecretario reconoció que la aplicación de la Ley 2648-L presenta mayores obstáculos cuando se trata de aviones. “El caso de los cañones antigranizo lo hemos logrado resolver, porque se silenciaron. Pero en el caso de las aeronaves todavía no podemos llegar a una solución”, admitió.

Publicidad

Según detalló, desde la Secretaría se realizaron relevamientos sobre la cantidad y tipo de aeronaves que operan en la provincia. “Por esas acciones podemos dar fe de que no existen aeronaves inscriptas, activas, al menos con estas características o que trabajen buscando ese fin en el territorio provincial”, afirmó.

Sin embargo, el problema persiste en el plano de la identificación concreta en el momento en que se produce el fenómeno denunciado por la comunidad.

Antecedentes y gestiones fallidas

Bustamante recordó que el reclamo de Valle Fértil no es nuevo. Ya en 2013 y 2014, el Gobierno de San Juan solicitó explicaciones a la provincia de Mendoza, la única con un programa conocido de manipulación climática mediante lucha antigranizo. “En ese momento, Mendoza negó que alguna de sus aeronaves sobrevolara el espacio aéreo sanjuanino”, señaló.

También hubo presentaciones ante organismos nacionales que regulan el espacio aéreo. Pero, según explicó el funcionario, todas chocaron con la misma limitación: “La dificultad es identificar la aeronave en el momento en que está rompiendo una tormenta”.

El rol de los organismos nacionales

En ese marco, Bustamante indicó que se realizaron trámites ante la ANAC y la EANA. La respuesta, dijo, fue clara: esos organismos controlan y autorizan el uso del espacio aéreo, pero no evalúan ni aprueban el tipo de operación que realizan las aeronaves. “Eso queda en el marco regulatorio de las provincias. Dicho de otra manera, ellos se desentienden de esta problemática”, resumió.

Para el subsecretario, otro elemento que complica el escenario es que las empresas que ofrecen servicios de modificación climática no están radicadas en San Juan.

Identificar para luego actuar

“Hoy en lo que todos estamos absolutamente de acuerdo es en que tenemos que identificar el avión. Eso va a traer claridad, transparencia y, sobre todo, tranquilidad y seguridad”, sostuvo Bustamante. Recién a partir de esa identificación, agregó, se podrá avanzar en un curso de acción concreto.

En ese sentido, la futura mesa de trabajo deberá definir qué tecnología utilizar, con qué logística y qué estructura operativa será necesaria para la identificación de la aeronave. “De seguro tendremos que invitar a especialistas para que nos ayuden a salvar todas estas dudas técnicas”, adelantó.

Tiempos, urgencias y respuesta oficial

El funcionario no precisó plazos concretos para la puesta en marcha de la mesa, aunque adelantó que la semana próxima comenzarán a coordinar agendas con el municipio. Reconoció que las fiestas y los recesos administrativos pueden demorar el inicio formal del trabajo, pero remarcó: “La decisión está tomada y es firme”.

Respecto a la preocupación de la población por la falta de lluvias y su impacto en ríos, acuíferos, pasturas y ecosistemas, Bustamante pidió comprensión. “Entiendo que la gente quiere una solución ya, pero esto nos va a demandar tiempo porque tenemos que actuar con rigurosidad administrativa, técnica y científica”, señaló.

Finalmente, sobre la nota presentada el 4 de diciembre por la Municipalidad de Valle Fértil, con el aval de decenas de vecinos, en la que se solicitó la suspensión inmediata de los vuelos, el subsecretario aseguró que la respuesta está en elaboración. “A más tardar lunes o martes la respuesta se va a enviar a Valle Fértil”, concluyó.