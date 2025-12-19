El mercado automotor transita el cierre de 2025 con números que superan las expectativas iniciales y confirman un año de fuerte recuperación en volumen a nivel nacional y provincial. Así lo señaló Javier Fornasari, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina sede San Juan (ACARA), quien explicó que los financiamientos y las bajas tasas fueron clave.

El crecimiento interanual resulta significativo: el mercado pasó de alrededor de 400.000 unidades a superar las 600.000 en Argentina durante el año, lo que representa un gran incremento en volumen de patentamientos. Sin embargo, el escenario no estuvo exento de dificultades, por lo que uno de los factores principales para sostener el nivel de ventas fue la financiación.

Según explicó Fornasari, las políticas de crédito, especialmente las líneas a tasa cero de Banco Nación, funcionaron como una herramienta fundamental para amortiguar el impacto de la incertidumbre política y económica.

Javier Fornasari es el presidente de ACARA en San Juan. Foto: archivo DIARIO HUARPE

“La financiación fue una palanca muy importante para mantener el volumen de patentamientos. A medida que las tasas sigan acomodándose y bajando, eso va a ayudar aún más al mercado el año que viene”, sostuvo el referente.

De cara a 2026, las proyecciones del sector son optimistas. Desde la industria y las cámaras empresarias se estima que el piso del mercado debería ubicarse en niveles similares a los de este año, con la posibilidad de crecer por encima si se mantienen las condiciones actuales.

Crecimiento sostenido

En cuanto al mercado de autos usados, Fornasari indicó que mantiene una tendencia similar a la de los 0 km. Otro fenómeno destacado del año fue la ampliación de la oferta, con el ingreso de nuevas marcas y modelos, especialmente de origen chino. “Hoy hay una oferta de producto muy amplia, lo que genera más competencia. Si esa competencia es sana, es positiva para el mercado”, señaló.

Actualmente, las marcas chinas representan alrededor del 2% del total anual, aunque en los últimos meses su participación llegó al 4% o 5%, y se proyecta que podría alcanzar el 10% el próximo año.

Finalmente, Fornasari se refirió al cambio en la composición del mercado entre producción nacional e importados. Mientras que años atrás los vehículos nacionales representaban cerca del 70% de las ventas, en 2024 esa proporción se equilibró y en 2025 se estima que la producción local rondará el 40%, con un fuerte peso de los vehículos importados, principalmente desde Brasil.