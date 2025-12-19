Llegó el momento: la gran final del Sanjuanino Solidario 2025

Este viernes 19 de diciembre será una fecha especial para San Juan. Desde las 19 y hasta las 21 horas, se conocerá al ganador del Sanjuanino Solidario 2025, el certamen que ya es un clásico en la provincia y que, en esta edición, vuelve a poner en primer plano a quienes trabajan todos los días por los demás. La gran final se transmitirá en vivo por la señal de HUARPE TV, canal 19.2 de la TDA, en el programa Yo Te Invito, con la conducción de Ana Paula Zabala, acompañada por un gran equipo periodístico.

Será una noche cargada de emociones, con entrevistas, móviles en vivo, testimonios, material audiovisual y sorpresas, en la que no solo se anunciará un ganador, sino que se celebrará el compromiso social que atraviesa a toda la comunidad sanjuanina.

Los cuatro finalistas y sus proyectos

La edición 2025 del Sanjuanino Solidario ya tiene definidos a sus cuatro finalistas, referentes de iniciativas que impactan de manera directa en distintos sectores de la provincia. Ellos son:

Analía Brizuela, referente de Rescate Equino, una organización dedicada a recuperar, cuidar y dar una nueva oportunidad a caballos en situación de maltrato o abandono.

Mariela Recabarren, impulsora de Guerreros por la Vida, un proyecto que acompaña a personas que atraviesan situaciones complejas de salud, brindando contención y apoyo constante.

Antonio Suárez, presidente de la Asociación Unidos por el Parkinson, que trabaja para mejorar la calidad de vida de pacientes y familias, generando espacios de acompañamiento y concientización.

María Luisa Frías, creadora del comedor y merendero Jehová Jireh, un lugar clave para muchas familias que encuentran allí un plato de comida y un abrazo solidario.

Desde el viernes 5 de diciembre, el público tuvo la posibilidad de elegir a su finalista favorito. La votación, habilitada en la web de DIARIO HUARPE, se transformó en el paso decisivo rumbo a la gran definición de este viernes 19 con la salvedad de que aún podés votar. El conteo se cerrará poco antes de conocer al ganador, todo controlador por un escribano público.

Para votar, solo fue necesario ingresar a www.diariohuarpe.com y buscar el módulo del certamen en la portada, o acceder directamente al link oficial: diariohuarpe.com/sanjuaninosolidario. Allí, el sistema muestra las cuatro opciones con foto e información básica de cada finalista. Con un solo clic, el voto quedó registrado y el mensaje “Gracias por votar” confirma la participación.

La final del 19 de diciembre, en vivo y para toda la provincia

La definición del Sanjuanino Solidario 2025 se vivirá en el marco de Yo Te Invito, un programa ya instalado en la televisión local. Durante la transmisión se mostrarán las historias completas de los cuatro protagonistas, sus desafíos personales, el impacto real de sus acciones y el trabajo colectivo que permitió que cada proyecto crezca.

Además del reconocimiento simbólico, habrá un fuerte respaldo económico. El ganador recibirá un premio mayor de $1.500.000, destinado a potenciar su iniciativa solidaria, mientras que los otros tres finalistas obtendrán $500.000 cada uno por haber llegado a la instancia decisiva. Un impulso concreto para seguir ayudando.

Nueve ediciones acompañando la solidaridad

El Sanjuanino Solidario se realiza de manera consecutiva y llega en este 2025 a su novena edición, de la mano de GRUPO HUARPE y Broker Andino. Desde 2017, el certamen se consolidó como un espacio de visibilización y apoyo a quienes hacen de la solidaridad una forma de vida, incluso en contextos difíciles como la pandemia o momentos de incertidumbre social.

Por sus ediciones pasaron historias que dejaron huella en la provincia, como Maira Ochoa de Hogares Beraca, Carlota Yanzón de Caricias y Relinchos, Jorgelina Aubone de Brigadas Educativas o Julia Villafañe, la primera ganadora que comenzó dando comida en la Terminal. Todas ellas siguen representando el espíritu de un San Juan solidario, activo y comprometido.

La edición 2025 vuelve a reafirmar ese camino. Cientos de postulaciones reflejaron el corazón de una comunidad que no mira para otro lado. Cuatro historias llegarán a la pantalla este viernes 19 de diciembre, pero detrás de ellas hay muchas más que confirman que la solidaridad sigue siendo una marca registrada de los sanjuaninos.

Dato 1

El ganador recibirá $1.500.000 y los demás finalistas $500.000 cada uno.

Dato 2

La final que se verá por la señal de HUARPE TV comenzará a las 19 horas.