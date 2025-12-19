La intendenta de la Capital, Susana Laciar, presentó un anticipo del mapa de obras que el municipio planifica ejecutar durante 2026, con una agenda centrada en la mejora de la infraestructura vial, la recuperación de espacios verdes y una intervención integral del microcentro. En ese marco, la jefa comunal también dejó definiciones críticas hacia gestiones anteriores por el estado de deterioro que, aseguró, arrastra la Capital.

Durante su participación en el programa Café de la Política, Laciar sostuvo que el objetivo es “seguir trabajando con un proyecto ambicioso para una ciudad que ha quedado alicaída” y subrayó la necesidad de “llamar la atención” con obras visibles y estructurales. En ese sentido, confirmó que continuará el plan de pavimentación, en coordinación con el Gobierno provincial, con foco en arterias clave del microcentro.

Entre las calles priorizadas mencionó General Acha, desde Juan Jufré hacia el norte, una zona que requiere una intervención profunda debido al estado de las losas de hormigón. Según explicó, será necesario levantar las placas para evaluar la infraestructura subterránea y avanzar luego con una obra definitiva. A ese esquema se suman tramos de Brasil y Urquiza, donde además se ejecutarán trabajos complementarios de cordones y veredas. La intendenta remarcó que cerca del 40% de las veredas de la Capital se encuentran en mal estado, lo que obliga a una intervención sostenida.

Otro de los ejes del plan 2026 será el refuerzo del alumbrado público en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad del espacio urbano. A la par, el municipio continuará con la recuperación y puesta en valor de espacios verdes, considerados estratégicos para la vida social y recreativa.

En ese apartado, Laciar destacó las obras en la plaza Aberastain y la plaza Gertrudis Funes, además de las intervenciones previstas en Salvador María del Carril, donde se avanzará con tareas de parquización, la instalación de juegos infantiles y la incorporación de sectores destinados a mascotas. “Los espacios verdes son necesarios y forman parte de una ciudad más habitable”, remarcó.

Un caso particular es el de la calle Entre Ríos, donde se desarrolla una obra integral que involucra a distintos organismos. La intendenta explicó que se trataba de una arteria con soluciones provisorias, por lo que fue necesaria una intervención de fondo. Primero actuó Vialidad Provincial para levantar la calzada, luego Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) para renovar cañerías y conexiones domiciliarias, y finalmente el tramo será entregado al municipio para ejecutar la pavimentación definitiva y la reparación de veredas.

Con este esquema, la gestión municipal apunta a consolidar en 2026 un plan de obras que combine soluciones estructurales con mejoras visibles, buscando revertir el deterioro urbano y sentar bases para una Capital más ordenada y funcional.

Textuales

