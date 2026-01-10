La interna del Tottenham sumó un nuevo capítulo tras la caída por 3-2 frente al Bournemouth en la Premier League. Thomas Frank, entrenador de los Spurs, rompió el silencio tras el fuerte descargo del defensor argentino Cuti Romero contra la cúpula del club. El conflicto estalló cuando el capitán del equipo se expresó con dureza en redes sociales, asumiendo la responsabilidad deportiva pero señalando la ausencia de las autoridades.

El defensor manifestó: “Mis disculpas a todos los fans de ustedes que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club”.

Inmediatamente después, apuntó a los directivos señalando que: “En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras”.

Ante esta situación, Thomas Frank analizó la actitud del zaguero y sostuvo: "Creo que después de que se convirtiera en capitán ha hecho muchas cosas buenas. Lo dije cuando lo nombré como capitán que aunque es un jugador experimentado y lo ha intentado mucho, todavía es un líder joven“.

El director técnico también valoró su actitud en el campo durante el último encuentro: “Estoy muy contento con su desempeño anoche, creo que fue un verdadero capitán de muchas maneras a lo largo del partido. Hablando en el medio tiempo, cuando íbamos 2-1 abajo de seguir creyendo, seguir haciendo las cosas correctas. Pero también cuando eres un líder joven a veces cometes un error, por supuesto que es bueno mantenerlo internamente".

Finalmente, el entrenador reveló que mantuvo una reunión privada junto al jugador y el director deportivo de la institución, Johan Lange. “Tuvimos una buena conversación con Cuti esta mañana, lo cual por supuesto mantenemos internamente", concluyó el estratega.

Actualmente, el equipo acumula 27 puntos, producto de 7 triunfos, 6 empates y 8 derrotas, mientras pelea por mantenerse en zona de clasificación en la Champions League.