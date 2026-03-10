Después que todo un barrio celebrara y se mantenga con expectativas conocer al ganador del premio de unos 780 millones de pesos en el Quini 6 la semana pasada, han transcurrido varios días desde el sorteo y todavía no fue a reclamar la recompensa.

Crece la incertidumbre, puesto que, el reglamento del juego estipula que, a partir de la fecha del resultado del sorteo, hay 15 días de tolerancia para canjear el ticket ganador, hecho que hasta ahora, no ha ocurrido todavía.

Publicidad

Desde la agencia nº342 ubicado en Diagonal Sarmiento, en el departamento 9 de Julio, informaron que hasta el momento no apareció la persona a reclamar el premio. Pero esperan que sí lo haga este fin de semana. Lo cierto es que hay más dudas que certezas, acerca de la identidad del apostador o apostadora, si está enterado o no del resultado o qué otro destino haya tenido el ticket ganador.

El agenciero Javier Domínguez, dijo a DIARIO HUARPE que “probablemente sea un jubilado o jubilada, quizás un jornalero que trabaje en las viñas. Es algo muy común que sucede aquí. Muchos vienen después de cobrar el jornal, jugar unos pesitos en busca de suerte. Es frecuente que pase”, contó.

Publicidad

El resultado del Quini 6 con un pozo acumulado de 780 millones de pesos fue la combinación de los números: 11-12-13-15-19-25.