Luego de suspender el paro docente de 48 horas previsto para el 11 y 12 de marzo, los gremios de UDAP, UDA y AMET anunciaron una nueva medida de protesta: una marcha de antorchas que se realizará este miércoles a las 20 horas en la Capital de San Juan. La convocatoria busca visibilizar el malestar del sector tras la intervención de la Subsecretaría de Trabajo y en medio de la negociación paritaria con el Gobierno provincial.

La decisión de levantar el paro se conoció luego de que la Subsecretaría de Trabajo intimara a los sindicatos a garantizar servicios mínimos en el sistema educativo, en el marco de la normativa nacional que regula las medidas de fuerza en servicios considerados esenciales.

Sin embargo, desde los gremios remarcaron que la suspensión de la medida no implica el fin del conflicto y confirmaron que continuarán con acciones de protesta.

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, explicó que el paro había sido resuelto por las bases docentes y no por una decisión unilateral de los sindicatos. "Desde febrero le dijimos al Gobierno el plan de acción”, afirmó.

“Desde la Subsecretaría de Trabajo nos llegó una cédula de garantizar el 75% de docentes por ser esenciales. Nos comunicamos con Ctera y decidimos suspender el paro”, señaló.

Quiroga también cuestionó el impacto de la resolución y aseguró que el conflicto continúa abierto.

"Hoy sí nos han amordazado, pero tenemos a la docencia afuera y mañana haremos una marcha de antorchas”, expresó.

Desde AMET también manifestaron su malestar con la decisión del organismo laboral provincial y cuestionaron el rol de la Subsecretaría de Trabajo en el conflicto. El secretario adjunto Adrián Ruizsostuvo que existe una fuerte decepción en el sector por la intervención oficial.

“Estamos decepcionados porque el subsecretario (Franco Marchese) es el brazo ejecutor de la ley que implantó el Gobierno nacional, sin hacerle frente al conflicto. Debería haber llamado a las dos partes y arbitrar el conflicto. Hoy no podemos confiar en quien debería ser el árbitro”, afirmó.

El dirigente también cuestionó el impacto de la normativa sobre el derecho a huelga y defendió la unidad del sector docente.

“Hoy, en la tierra de Sarmiento, sentimos que nos quieren hacer callar y esto no va a suceder porque estamos más unidos que nunca”, aseguró.

Por su parte, desde UDA también se sumaron a las críticas contra la decisión de la Subsecretaría de Trabajo. La secretaria general del gremio, Karina Navarro, sostuvo que la resolución oficial refleja la falta de respuesta del Gobierno provincial al reclamo docente.

“Todos recibimos la cédula de la Subsecretaría de Trabajo y queda claro que es la indiferencia del gobernador ante el reclamo docente”, afirmó.

Navarro también cuestionó el impacto que la medida tiene sobre el sector y aseguró que los docentes continuarán manifestándose.

“Esto es una persecusión a cada uno de los docentes y buscan hacernos callar. Hoy más que nunca debemos hablar y por eso haremos la marcha de antorchas a las 20 horas, fuera de horario laboral”, expresó.

Por qué levantaron el paro

Desde los gremios docentes indicaron que la decisión de suspender la medida de fuerza estuvo vinculada principalmente a evitar sanciones para los docentes que pudieran adherir al paro.

“Levantamos el paro sobre todo por los docentes que podrían ser sancionados”, explicó Ruiz, en referencia al posible descuento del día de huelga.

De esta manera, el conflicto docente se traslada ahora a las calles. Con la convocatoria a la marcha de antorchas, los sindicatos buscan mantener la presión sobre el Gobierno provincial mientras continúan las negociaciones salariales en la mesa paritaria.