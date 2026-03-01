Al menos seis muertos en Israel tras la última oleada de misiles lanzados desde Irán

Al menos seis personas murieron en Israel como consecuencia de la última oleada de misiles lanzados desde Irán, en el marco de la escalada bélica desatada tras el fallecimiento del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, ocurrido el sábado durante una operación conjunta de Estados Unidos e Israel. El régimen persa disparó cientos de proyectiles hacia diversos puntos del territorio israelí, cumpliendo con la amenaza de una represalia de magnitud "nunca antes vista".

El ejército israelí informó que su fuerza aérea avanzaba para "establecer superioridad aérea y abrir el camino hacia Teherán", mientras se precisó que aproximadamente la mitad de las reservas de misiles de Irán había sido destruida durante la guerra anterior de junio de 2025. Simultáneamente, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que lanzaría "en cualquier momento" la ofensiva "más feroz de la historia" contra Israel y las bases militares estadounidenses desplegadas en la región.

En Irán, el presidente Masoud Pezeshkian calificó el asesinato de Khamenei como una "declaración de guerra contra los musulmanes" y afirmó que vengar su muerte constituye "un deber y un derecho legítimos" de la república islámica. Por su parte, el jefe de seguridad Alí Larijani prometió atacar a Estados Unidos e Israel "con una fuerza que jamás han conocido".

En el plano institucional, el país nombró al ayatolá Alireza Arafi como miembro de un consejo de liderazgo interino, que integra junto al presidente y al jefe del poder judicial. Este triunvirato gobernará hasta que la Asamblea de Expertos designe a un nuevo líder supremo permanente.

El conflicto se extendió rápidamente por toda la región. Irán atacó por segundo día consecutivo objetivos en Qatar, Bahréin, instalaciones en los Emiratos Árabes Unidos e Irak, mientras misiles iraníes activaron sirenas de alerta sobre Jerusalén. Paralelamente, al menos ocho personas murieron en Karachi, Pakistán, durante protestas frente al consulado estadounidense, y cientos de manifestantes intentaron tomar la Zona Verde de Bagdad, donde se encuentra la embajada de Estados Unidos.

Ante la escalada, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró una reunión de emergencia, y el organismo nuclear internacional convocó para el lunes una sesión extraordinaria sobre Irán a pedido de Rusia.