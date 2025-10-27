Frente frío en San Juan: hasta cuándo durará y cuándo volverá el calor

Tras un domingo con condiciones climáticas primaverales, los habitantes de San Juan amanecieron este lunes con un cambio abrupto en el clima. La entrada de un frente frío durante la madrugada generó un descenso marcado en las temperaturas, acompañado de vientos del sur y aumento de la nubosidad, creando un ambiente inusualmente frío para esta época del año.

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, este patrón climático se extenderá durante los próximos días. El martes continuará el ambiente frío, con temperaturas máximas que no superarán los 15°C y mínimas que podrían descender hasta los 3°C. La jornada se presentará con nubosidad persistente y posibilidad de precipitaciones aisladas, manteniendo las condiciones invernales en plena primavera.

El miércoles marcará el inicio de una transición hacia condiciones más benignas. Se espera una gradual disminución de la nubosidad, permitiendo el regreso del sol y un ascenso de las temperaturas hasta alcanzar máximas de 21°C. No obstante, durante las primeras horas de la madrugada aún podrían registrarse heladas en zonas rurales y áreas de valle, por lo que se recomienda tomar precauciones en agricultura y ganadería.

La mejora definitiva llegará el jueves, cuando se prevé el retorno del clima primaveral característico de la región. Las temperaturas ascenderán notablemente, con predominio de cielos despejados y vientos leves, configurando un escenario meteorológico que permitirá dejar atrás este paréntesis frío.

Este comportamiento climático responde al avance de un sistema frontal proveniente del sur, que afecta de manera similar a toda la región de Cuyo. Los especialistas recomiendan a la población mantener las medidas de abrigo adecuadas durante los próximos dos días, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, mientras persistan las bajas temperaturas.