¿Frustrado? Las declaraciones de Tony Hawk que sorprenden al mundo

Tony Hawk, definido como el mejor skater de todos los tiempos, sorprendió a los fanáticos hace pocas horas. Su figura es la cara de dicho deporte en Estados Unidos y en el mundo entero, por lo que tiene millones de seguidores en la actualidad. Sin embargo, no siempre fue así. Todo comenzó hace 24 años, cuando se lució en los X Games y consiguió hacer un truco que muchos nunca pudieron: el 900.

En las últimas horas, Tony entregó declaraciones al canal de Youtube Storied, en las que justamente el norteamericano hizo foco en el 900. Este fue el giro que logró antes que nadie y el cual cambió su vida. "¿Dónde estaría si no fuera por ese truco? Eternamente frustrado. Estaba considerando seriamente en retirarme de la competencia de skate en 1999. Era como ‘que alguien lo logre de una maldita vez’", partió diciendo.

Claro está que, para poder comprender lo que Hawk expresa, hay que viajar hasta la década del 90. En ese momento, los mejores patinadores del mundo no paraban de trabajar para poder conseguir el 900, el cual cuenta con dos vueltas y media en el aire. Sin embargo, esto parecía imposible para muchos: "Éramos unos pocos intentándolo y nadie lo conseguía. En cualquier momento recibiría una llamada de que alguien ya lo había hecho".

Un día para el recuerdo de Tony Hawk

De esa manera, en junio del 1999, y en medio de la prueba del Best Trick (mejor truco), Tony tuvo la intención de probarlo ante las cámaras. "No escuchaba al público ni al speaker, mi cara ya muestra la batalla interna que estaba viviendo, me dije que o lo lograba o me iba en ambulancia", sostuvo. Para el agrado de todos y el disfrute suyo, lo consiguió y cambió su vida para siempre.

Cuando Tony Hawk pudo completar el 900, desató la locura de los fanáticos. "Esa noche demuestra también la camaradería del skate. Me apoyaron todos, me invitaban a seguir probando, me animaban... esto no pasa en ningún otro deporte. La gente vio lo que los skaters somos capaces de hacer. Hay mucha gente que me dice que empezó a patinar después de ver eso y en los siguientes X Games, es el mayor legado que puedo dejar", aportó.