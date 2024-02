Fue estrella en UFC, ahora vende contenido en OnlyFans y anunció que regresa al boxeo

La expeleadora estadounidense, Paige VanZant, está de regreso en el mundo de los deportes de combate. La veterana de UFC y BKFC anunció en su podcast que aceptó una pelea, pero esta vez no competirá en MMA o con los nudillos desnudos. En cambio, aseguró que pasará al boxeo después de recibir una oferta intrigante. De esa forma, se espera por saber quién será su rival y en qué promoción.

"Anteayer me llamó mi manager y me ofrecieron pelear. Un combate de box y lo acepté. No sé si puedo dar todos los detalles, todavía no he firmado contrato. Acepté la pelea. Inicialmente, la fecha que me ofrecieron fue el 23 de marzo, lo cual fue perfecto. Diablos, sí, tendré una pelea más antes de cumplir 30 años, porque cumpliré 30 años el 26 de marzo. Así que le dije a mi manager, joder, sí, lo aceptaré", reconoció VanZant al comienzo.

Además, Paige mencionó: "Volveré al boxeo. Estaba realmente emocionado. La oportunidad fue realmente genial. Así que fue perfecto, un campamento de ocho semanas, no tengo mucho tiempo para estresarme ni pensar demasiado, ni nada por el estilo, así que es perfecto. Resulta que no será el 23 de marzo. Después de que lo acepté, me dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a trasladar a mayo o junio".

"Escuché ambas fechas, así que una vez que tenga la información completa, podremos publicarla en el podcast. Acepté un combate de box, esa será mi próxima pelea. Es realmente emocionante. Con guantes, esto es puramente boxeo. Pensé que mi próxima pelea sería un combate de boxeo a puño limpio, pero se presentó esta oportunidad y pensé, a la mierda, vámonos. Así que peleé", cerró la blonda.

Una pareja que respira Artes Marciales Mixtas

Por otra parte, Austin Vanderford, esposo de Paige VanZant, aprovechó su oportunidad para reconocer lo siguiente: "Cuando me propuse pelear, siempre vi a UFC como el lugar número uno, y siempre íbamos de un lado a otro. Ahora he llegado a un punto en el que realmente me gustaría tener la oportunidad de pelear en UFC". Sin dudas, cree tener capacidades para ingresar al octágono más famoso del universo.