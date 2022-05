Fuerte inversión en Chimbas para conectar a más de 3.000 familias a la red de gas natural

La llegada de los primeros fríos a San Juan marca la realidad de lo que muchas personas padecen a diario con la falta de gas natural dentro de sus domicilios. En Chimbas tomaron esta problemática, que viene desde hace años, y desde el municipio llamarán a licitación en los próximos días para dotar del servicio a siete barrios que están distribuidos en diferentes puntos cardinales del departamento. Esto beneficiará a más de 3.000 familias, distribuidas en más de 500 viviendas, de acuerdo a lo que precisaron desde la comuna.

Este proyecto, que se concretó en estos días, fue anunciado por el intendente Fabián Gramajo en su discurso de apertura de las sesiones del Concejo Deliberante. Allí el mandatario mencionó que los trabajos fueron consensuados con la Dirección de Red de Gas, que aportó el contenido técnico sobre cómo lograr conectar a esos vecinos a este servicio esencial. La inversión para lograr que estas familias gocen de agua caliente y calefacción durante la época más helada de San Juan será de $37.977.000.

Autoridades departamentales comentaron que, con estas conexiones, Chimbas quedará con un 67% de cobertura total. Desde la Municipalidad dieron a conocer los barrios que tendrán acceso al gas natural. Los mismos son: Conjunto III, Conjunto Único, Conjunto XI, Ara San Juan, Talacasto, Villa Del Rosario y Loteo Centenario.

Sin embargo, hay una preocupación latente en ese departamento y tiene que ver con que, más allá de que estos servicios pasen por la puerta de estas viviendas, existe un gran número de personas que no se conectan. En Chimbas hay un abastecimiento de gas para suplir la demanda de 19.358 vecinos, pero todavía restan conectarse cerca de 6.317.

Esta realidad no dista a otros departamentos en donde tienen números similares. Sin ir más lejos, en San Juan hay un 31,17% de la población general que no está conectada al servicio de gas, pese a que las cañerías están colocadas dentro de su comunidad. La novedad es que en Chimbas se comprometieron a trabajar en conjunto con diferentes organismos y los vecinos para tratar de achicar esa brecha que actualmente existe.

Esta problemática local fue abordada por este medio hace algunas semanas. Fue el legislador sanjuanino, a nivel nacional, Walberto Allende, quien tomó cartas en el asunto y comentó que estuvo reunido con funcionarios del Ejecutivo provincial para ver la manera de incrementar los números de conexiones así los vecinos pueden gozar de, por ejemplo, los descuentos que se dan en las boletas debido a que la provincia está incluida dentro de la zona fría, proyecto que se aprobó el año pasado en el Congreso Nacional.

Conexión a cloacas

Chimbas tiene un tendido cloacal que pude suplir la necesidad de 9.950 familias del departamento, sin embargo, hay un relevamiento que indica que solamente están conectadas 4.478.

Esto generó preocupación entre las autoridades y fue el intendente Fabián Gramajo quien se reunió hace algunos días con el presidente de OSSE, Guillermo Sirerol, para acordar algunas tareas en conjunto para fomentar que los vecinos puedan acceder a este sistema que busca mejorar las condiciones de vida.

Desde esta repartición provincial comentaron a este medio que trabajarán para que esto sea de forma gratuita para evitar posibilitar que el particular acceda al servicio y no tenga que hacer erogaciones importantes de dinero. Justamente, se dieron cuenta de que este detalle es uno de los principales para no anexarse al caño matriz.

Cifra

$37.977.000 es lo que invertirá Chimbas para dotar de gas a siete barrios.