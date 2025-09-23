Fuertes imágenes: luchadora de jiu-jitsu se fracturó el brazo mientras sometía a su rival

Un inusual y doloroso incidente marcó el CFFC BJJ 15 en Filadelfia, dejando perplejos tanto a los asistentes como a los espectadores. La luchadora brasileña de jiu-jitsu, Amanda Mazza, sufrió una extraña lesión que no solo puso fin a su combate, sino que también convirtió el evento en un fenómeno viral. En un giro del destino, Mazza se rompió el antebrazo al intentar finalizar a su oponente, la estadounidense Emily Hansen, en un movimiento de sumisión que prometía ser exitoso.

El combate de peso paja, de seis minutos de duración, tomó un rumbo dramático en su segunda mitad. Mazza logró una posición ventajosa al tomar la espalda de Hansen y aplicó un estrangulamiento. Sin embargo, mientras intensificaba la presión, un fuerte chasquido interrumpió la secuencia. La propia Mazza, en un acto de deportividad, interpretó erróneamente el sonido y detuvo la sumisión, pensando que le había roto la mandíbula a su adversaria.

Publicidad

“Tan bien que ni siquiera sentí que mi brazo se quebrara al chocar con su barbilla”, relató Mazza en sus redes sociales, revelando el asombroso momento de confusión. Solo segundos después, al ver que Hansen no mostraba señales de dolor, la brasileña se dio cuenta de que el sonido había provenido de su propio antebrazo. El árbitro, Vitor Shaolin Ribeiro, detuvo el combate, y Mazza fue retirada para recibir atención médica, una decisión que sorprendió a los espectadores, ya que una lesión de este tipo es extremadamente atípica en el jiu-jitsu.

Reacciones de los fans y un mensaje de superación

Las redes sociales se inundaron de comentarios de sorpresa y desconcierto. "Guau. Nunca había visto eso", escribió un usuario, mientras que otro expresó: "No sabía que eso podía pasar". La lesión de Mazza generó un debate sobre los riesgos ocultos del deporte y la tenacidad de los atletas. A pesar del revés, la luchadora mostró un espíritu admirable. Desde el hospital, compartió una foto sonriente con un mensaje lleno de optimismo: “Gracias a todos por el cariño y los dulces mensajes. Sigo sonriendo y volveré mejor. Pero ese regreso a la alfombra... ¡Joder, me sentí bien ahí fuera!”.

Publicidad

En una declaración más extensa, Mazza reflexionó sobre su experiencia, reconociendo que la derrota no es solo un resultado en el marcador. “En la batalla mi antebrazo se rompió con el torque del estrangulador contra su mandíbula. Decir que estoy desconsolada es quedarse corta… pero estoy muy agradecida por todo el amor, el apoyo y los dulces mensajes que me han enviado”, escribió. Y añadió con determinación: “El fuego que este revés ha encendido dentro de mí es incomparable. El viaje definitivamente no termina aquí. Este es solo el comienzo de una versión de mí más fuerte y con más ganas. El regreso será hermoso”.

Por su parte, la ganadora, Emily Hansen, utilizó el humor para referirse al insólito desenlace. “Mmm, pues gané por la mandíbula de hierro esta noche”, bromeó en sus redes, y expresó su respeto a su rival. Le deseó a Mazza una pronta recuperación y sugirió la posibilidad de un futuro reencuentro en el octágono.