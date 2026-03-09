Claves para el pelo de Pampita: color, brillo y corte estratégico

El estilo de Carolina "Pampita" Ardohain no es solo genética; es una construcción basada en estrategia y cuidado constante. Para alcanzar ese castaño luminoso que destaca bajo flashes, el secreto es evitar tonos planos.

La recomendación técnica es: “pedí reflejos finos, tipo ‘baby lights’, que acompañen tu base natural. Nada de mechas gruesas”. Se deben buscar dimensiones con reflejos miel sutiles e iluminaciones en el contorno.

El brillo es prioridad absoluta y depende de una fibra capilar sana. Para ello, es necesario usar shampoo sin sulfatos agresivos, aplicar mascarillas nutritivas una o dos veces por semana e incorporar aceite liviano en las puntas. Sin hidratación, no hay efecto modelo.

Respecto al corte, las capas largas invisibles permiten que el cabello no sea pesado ni rígido, lo que estiliza el rostro y evita un largo "plano". Este look es ideal para quienes tienen pelo lacio o apenas ondulado y buscan volumen sin exagerar.

El lacio icónico no es una plancha rígida, sino un trabajo de secador con cepillo redondo, terminación de plancha suave y spray de brillo liviano para que el pelo no quede "pegado" a la cabeza.

La disciplina es el diferencial: requiere un corte de puntas cada dos meses, protección térmica permanente y evitar decoloraciones agresivas. Este estilo favorece especialmente a pieles cálidas o neutras y rostros ovalados o alargados.

Bajo la premisa de que "menos es más", se busca una textura natural bien trabajada, sin excesos de producto ni volumen artificial, logrando una elegancia atemporal que eleva cualquier look.