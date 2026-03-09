Claudia Villafañe atacó a Messi tras su encuentro con Trump y lo comparó con Maradona

La reciente visita de Lionel Messi a la Casa Blanca junto al plantel del Inter Miami, tras consagrarse en la Major League Soccer, generó una fuerte controversia por sus fotografías junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El encuentro reavivó las comparaciones con Diego Maradona: mientras algunos críticos afirmaron que el "Diez" nunca habría accedido a posar con un mandatario estadounidense, otros defensores recordaron el apoyo de Maradona al régimen chavista y la dictadura en Venezuela. En este contexto, Claudia Villafañe expresó su postura en una entrevista con Facundo Pastor para La Red (AM 910).

Al ser consultada por la imagen que recorrió el mundo, Villafañe comentó: “Lo vi, después ponían otra de Diego con Chávez”. Sobre la libertad de acción del capitán argentino, la empresaria manifestó: “Creo que él está en un lugar en el que puede decidir sin pensar qué va a decir el otro, creo que siempre fue así, en pensar lo que va a decir la otra persona, con la gente que lo quiere o no lo quiere. Creo que se mueve por instinto o por lo que él siente que tiene que hacer”. Además, reflexionó sobre el juicio social en las plataformas digitales: “Todos tendríamos que movernos así. Pero todos opinan y creen que tienen la razón. Pasa mucho en redes eso”.

Villafañe también dio detalles sobre su relación actual con el futbolista: “Si lo veo lo saludo. Una vez, él todavía estaba en el Barcelona, estábamos en Miami y Benja (Agüero) que estaba con dos amigos, quiso ir a verlo, fuimos a la concentración y nos recibió, le presentó a todos los jugadores. Espectacular”. Respecto a su nieto, añadió: “Benja sí, tiene más relación porque su papá (el Kun Agüero), y el Mundial lo vivió como uno más de ellos. Fue inolvidable”.

Finalmente, se refirió a su vínculo con Antonela Roccuzzo: “Es una reina, se empezó a mostrar un poco más, como yo… soy esto hago esto, hago lo otro. Es mamá, va con los chicos a verlos jugar al fútbol. Con ella hablo por Instagram, pero en cumpleaños o algo de los nenes, no más que eso”.