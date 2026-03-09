Daniela Christiansson: sus tres claves para el posparto y lograr un cuerpo perfecto

Daniela Christiansson utilizó su canal de Instagram “Mamás 💖”, que cuenta con 8.600 miembros, para dialogar con sus seguidoras sobre la realidad del posparto tras el nacimiento de Lando, su segundo hijo con Maxi López.

Ante las constantes consultas sobre cómo recuperó su figura, la modelo sueca fue tajante: “Muchas de ustedes me han preguntado cómo hice para volver a estar en forma después de dar a luz. Antes que nada, gracias por los cumplidos, pero sinceramente ¡todavía no estoy en forma para nada!”.

Con total honestidad, la modelo explicó que no busca resultados inmediatos ni se somete a presiones externas: “La verdad es que no me estoy estresando por eso. Di a luz hace solo dos meses y todavía estoy plenamente en el posparto. A mi cuerpo le llevó nueve meses crear una vida, así que le voy a dar el tiempo que necesite para recuperarse y volver a su equilibrio”. Para su proceso actual, Christiansson señaló que sus tres pilares son la lactancia, mantenerse activa y llevar una alimentación equilibrada.

En una imagen al natural junto a su bebé recién nacido, la modelo reflexionó sobre su estado actual: “Me right now with Lando 💞 messy hair, dark circles under my eyes... but who cares? I feel good and happy 🥰 / Yo ahora mismo con Lando 💞 pelo despeinado, ojeras... pero a quién le importa? Me siento bien y feliz 🥰”.

En el marco del Día de la Mujer, la modelo también compartió diversas postales familiares. Primero, respondió a la dedicatoria pública de Maxi López con un “❤❤❤ Gracias amor”. Posteriormente, publicó una fotografía junto a las mujeres de su familia: su madre, su hermana Anna y su hija mayor, Elle. Finalmente, dedicó un mensaje de empoderamiento a su hija pequeña: “Feliz Día de la mujer! 💜🌸✨ Nunca dejes que nadie te diga qué podés hacer y qué no!”.