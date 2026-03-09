Jerarquía en Netflix: el drama coreano sobre el poder del 0,01 %

La miniserie surcoreana Jerarquía presenta a la escuela Jooshin como un "país en miniatura" donde el "0,01 %" de los estudiantes controla "la ley y el orden". Este sistema, construido sobre apellidos poderosos y "jerarquías invisibles", comienza a tambalearse tras la llegada de un nuevo alumno reservado que decide no jugar según las reglas. La producción se disfruta como un thriller social disfrazado de romance adolescente, con pasillos de catálogo y fiestas donde la desigualdad parece "natural".

Netflix plantea el ingreso del protagonista como el hallazgo de "una forma de entrar" para desordenar el tablero mediante la observación y el manejo de información estratégica.

En este entorno, la violencia no siempre es física; puede ser un comentario o la "amabilidad" con la que se recuerda a alguien que no pertenece, haciendo que la institución te haga sentir "expulsable".

El elenco, encabezado por Roh Jeong-eui, Lee Chae-min y Kim Jae-won, junto a Ji Hye-won y Lee Won-jeong, sostiene un "ecosistema" de alianzas que duran lo que un rumor y romances que funcionan como armas. La narrativa está diseñada para que el espectador no elija "un bando" cómodo, mostrando tanto el carisma como la crueldad de los líderes.

Creada por Bae Hyeon-jin y Chu Hye-mi, y bajo la dirección de Bae Hyun-jin, la serie posee una puesta en escena "coreografiada" donde la estética es otra capa de poder. A lo largo de siete episodios, este "laboratorio perfecto" demuestra que en Jooshin la reputación vale más que la verdad y la pertenencia más que el amor. La historia funciona como una maratón impulsada por la ansiedad y el secreto, donde cada pieza del rompecabezas probablemente "vaya a doler" al encajar.