Se formó la primera pareja en Gran Hermano: quiénes están más cerca que nunca

En la actual edición de Gran Hermano: Generación Dorada, la atmósfera se ha vuelto eléctrica debido al vínculo entre Luana Fernández y Franco Zunino. Lo que comenzó como una cercanía se transformó en el eje central del debate cuando sus compañeros notaron una química innegable. Carmiña Masi fue la primera en sentenciar en voz alta “que entre ellos había onda y que se gustaban mucho”.

Luana, quien ingresó al programa estando en pareja, intentó inicialmente matizar la situación afirmando: “Nos estamos conociendo”. Sin embargo, la tensión aumentó con la declaración directa de Zunino, quien le confesó: “Yo también… me parecés relinda, todo, boluda”. Ante la rapidez del acercamiento, participantes como Titi, Lola y Nazareno manifestaron sus dudas, deslizando que “Para mí no tiene novio” y sospechando de una maniobra de juego.

Publicidad

La situación alcanzó un punto de quiebre cuando Luana, a través del streaming de la casa, decidió dejar a su pareja del afuera "libre" para vivir la experiencia sin culpas. En su mensaje de despedida, expresó: “Gracias por todo lo que me diste”. Esta acción fue duramente criticada por Lola, quien aseguró que “para ella todo esto era puro show” y que Luana buscaba “construir un vínculo romántico que funcionara televisivamente”, sentenciando que “Esto va a garpar”.

Tomy reforzó esta teoría de estrategia al revelar que Luana habría mencionado el juego de Tato y Luz (pareja de la edición anterior) como referencia de éxito. Por su parte, Juanicar advirtió a Zunino que la imagen de la participante podría perjudicarlo, definiendo que “el juego de ella era ‘calentar la pava’”.

Publicidad

El debate se extendió a La Noche de los Ex, donde La Tora Villar opinó que “cuando un shippeo es genuino se da solo” y que aquí se notaban los hilos. Romina Uhrig fue más tajante al señalar que “la participante usó el discurso de ‘dejar libre’ a su novio cuando en realidad lo que quería era permitirse avanzar con otro sin tanta culpa”. En contraste, Gustavo Conti ofreció una mirada más pragmática al considerar que “la seducción también puede ser una herramienta válida de juego”.