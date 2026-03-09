La China Suárez mostró fotos inéditas de su adolescencia y su etapa flogger

En la antesala de su cumpleaños número 34, Eugenia "La China" Suárez sorprendió a sus seguidores al compartir un nostálgico collage de su adolescencia. Las cuatro imágenes, presentadas en blanco y negro y sepia, capturaron su etapa juvenil durante el éxito de "Casi Ángeles" bajo la frase: “Esta niña flogger mañana cumple 34”.

Mientras se prepara para su nuevo aniversario, la actriz celebró el Día de la Mujer en Estambul rodeada de exclusivos obsequios. El club Galatasaray, donde juega su pareja, le envió un arreglo floral rojo y amarillo envuelto con los colores del equipo y una tarjeta que rezaba: “Celebramos el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Familia Galatasaray”.

Por su parte, Mauro Icardi la agasajó con un ramo de peonías y rosas rosadas. La actriz agradeció el gesto publicando: “Te amo con todo mi corazón, @mauroicardi”, a lo que el futbolista respondió en redes: “Feliz día mi amor”.

Sin embargo, el presente de la pareja está marcado por la tensión judicial que rodea el divorcio de Icardi con Wanda Nara. El Juzgado Civil 106 dictó un fallo que obliga al delantero a abonar una deuda alimentaria superior a los USD 147.582.

Según el panelista Juan Etchegoyen, “Maurito con esto está en llamas ahora en Estambul”, tras el rechazo del tribunal a sus planteos y la intimación para presentar documentos de sus ingresos en cinco días, bajo riesgo de una escalada ante la FIFA.

El proceso legal en Italia avanza hacia una definición este mes. Lara Piro, abogada del deportista, explicó que tras cumplirse los dos años de plazo legal, el divorcio es “muy factible”. “Es muy factible, pero no hay fecha cierta”, aclaró la letrada, detallando que “en Italia, primero se interpuso la separación personal y recién a los dos años se puede pedir el divorcio”.

Desde el entorno del futbolista aseguran que “a la audiencia del 25 se llega con el divorcio dictado”, fecha en la que se tratará la división de bienes. En este contexto, la postal de la actriz sonriendo entre flores ilustra la convivencia entre su bienestar personal y los desafíos patrimoniales que enfrenta su pareja.