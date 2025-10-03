El gobierno israelí interceptó el último barco, Marinette, de la Flotilla Global Sumud que buscaba ingresar a Gaza con ayuda humanitaria, mientras 41 embarcaciones habían sido abordadas previamente por la Marina israelí y sus ocupantes detenidos. Entre los activistas arrestados se encontraban Greta Thunberg, Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela, y varios legisladores europeos.

Una transmisión en vivo desde el Marinette mostró el abordaje por parte de soldados israelíes. Las autoridades habían advertido que el barco sería detenido si continuaba su viaje hacia el enclave palestino. Las intercepciones comenzaron el miércoles por la noche y continuaron durante el jueves, consolidándose como el mayor intento hasta la fecha de romper el bloqueo israelí sobre Gaza.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, se presentó en el puerto de Ashdod donde se procesaba a los activistas antes de su deportación, y los acusó de apoyar el “terrorismo”. En imágenes difundidas, Ben-Gvir se burló de la flotilla mientras los activistas permanecían sentados en el suelo. Cientos de policías se desplegaron en la zona para gestionar los arrestos, en plena conmemoración del Yom Kipur, uno de los días más sagrados del calendario judío.

Las medidas provocaron protestas masivas a nivel mundial, desde América Latina hasta Asia. En Europa, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid, Barcelona, Roma, París y Ginebra, rechazando las intercepciones y las acciones militares en Gaza. En Italia, el sindicato más grande convocó a una huelga general de un día.

Israel ha acusado repetidamente a la flotilla de tener vínculos con Hamás, aunque no ha presentado pruebas concluyentes, y los activistas rechazaron enérgicamente las acusaciones. La situación internacional refleja la creciente tensión en torno al conflicto en Gaza y la condena global a las detenciones.