Mundo > Protesta
Fuerzas israelíes detienen barco de la flotilla internacional hacia Gaza
POR REDACCIÓN
El gobierno israelí interceptó el último barco, Marinette, de la Flotilla Global Sumud que buscaba ingresar a Gaza con ayuda humanitaria, mientras 41 embarcaciones habían sido abordadas previamente por la Marina israelí y sus ocupantes detenidos. Entre los activistas arrestados se encontraban Greta Thunberg, Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela, y varios legisladores europeos.
Una transmisión en vivo desde el Marinette mostró el abordaje por parte de soldados israelíes. Las autoridades habían advertido que el barco sería detenido si continuaba su viaje hacia el enclave palestino. Las intercepciones comenzaron el miércoles por la noche y continuaron durante el jueves, consolidándose como el mayor intento hasta la fecha de romper el bloqueo israelí sobre Gaza.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, se presentó en el puerto de Ashdod donde se procesaba a los activistas antes de su deportación, y los acusó de apoyar el “terrorismo”. En imágenes difundidas, Ben-Gvir se burló de la flotilla mientras los activistas permanecían sentados en el suelo. Cientos de policías se desplegaron en la zona para gestionar los arrestos, en plena conmemoración del Yom Kipur, uno de los días más sagrados del calendario judío.
Las medidas provocaron protestas masivas a nivel mundial, desde América Latina hasta Asia. En Europa, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid, Barcelona, Roma, París y Ginebra, rechazando las intercepciones y las acciones militares en Gaza. En Italia, el sindicato más grande convocó a una huelga general de un día.
Israel ha acusado repetidamente a la flotilla de tener vínculos con Hamás, aunque no ha presentado pruebas concluyentes, y los activistas rechazaron enérgicamente las acusaciones. La situación internacional refleja la creciente tensión en torno al conflicto en Gaza y la condena global a las detenciones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una misión oficial en Washington para negociar con el Tesoro de Estados Unidos un mecanismo de asistencia financiera. Desde el gobierno argentino destacan la posibilidad de un swap de monedas y operaciones de recompra de deuda, mientras que el secretario Scott Bessent aclaró que “no vamos a poner dinero en la Argentina”.
Ángel de Brito expuso chats de Fernanda Iglesias y la tildó de "mentirosa serial" tras su salida de LAM
ÚLTIMAS NOTICIAS
El diputado José Luis Espert reconoció haber recibido US$200.000 del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico, por su actividad privada antes de postularse a cargos políticos. La Casa Rosada se desmarcó de las acusaciones y remarcó que las explicaciones deben darlas el legislador y no el gobierno.
La Procuración del Tesoro informó que distintos países y organizaciones internacionales respaldan la posición argentina en la apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que busca revertir la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF como pago de una sentencia por US$16.000 millones.