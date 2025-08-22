La artista sanjuanina Giselle Slavutzky presentará por primera vez su obra "Orgullosa" el próximo viernes 22 de agosto a las 21 horas en la Cooperativa Teatro de Arte, ubicada en O'Higgins 501 este, esquina Aberastain. Este montaje interdisciplinario marcará su despedida de los escenarios locales tras una trayectoria artística en la provincia.

La obra constituye una propuesta escénica que integra danza, teatro, música en vivo y elementos de cocina popular en un ritual colectivo en torno a una olla popular donde se prepara un guiso de lentejas durante la performance. A través de este dispositivo, la puesta en escena aborda memorias, pasiones, violencias y gestos de resistencia desde una perspectiva contemporánea.

El espectáculo cuenta con la participación de los músicos Martín Castro Meglioli y Pepe Blasco, quienes integran la banda en vivo que interpreta un repertorio que incluye cumbia, boleros y rock. La estética visual se inspira en el ambiente del Club Atlético San Martín de San Juan, creando una atmósfera que combina el pulso popular con una mirada crítica.

"Orgullosa" propone una experiencia sensorial completa donde el público comparte cercanía, música y aromas durante el desarrollo de la función. La obra explora temáticas como la desobediencia, la memoria y el poder de lo colectivo mediante un lenguaje escénico que alterna entre el humor y la poesía.

El valor de la entrada general es de $10.000. Esta función de estreno representa el último trabajo escénico de Slavutzky como intérprete en los escenarios sanjuaninos, culminando así su participación activa en la escena teatral local.