Pasado el mediodía de este martes 16, a las 13 puntualmente, inició la reunión de negociación convocada por el Gobierno de San Juan con los representantes sindicales de los trabajadores de la salud. De este modo ATSA, Asprosa y el Sindicato Médico recibieron la oferta salarial de abril de un 11% de aumento y $35.000 de bono. Luego de casi cuatro horas de negociación, los sindicalistas consideraron que lo ofrecido por las autoridades es insuficiente y advirtieron de posibles medidas de fuerza.

El secretario general del Sindicato Médico, Daniel Sanna, expresó que “el ministro Roberto Gutiérrez nos ofertó lo mismo que a los docentes con la particularidad de que el 12% que ellos reciben de Fonid y Conectividad nosotros no lo recibimos. Por eso es que transmitimos nuestro inconformismo y ellos nos dijeron que no tienen plata para hacer una mejor oferta, ya que están pensando en tener fondos suficientes para pagar sueldos y aguinaldo”. El referente de los médicos advirtió que “este jueves tendremos una reunión con los afiliados para definir las acciones a realizar para manifestar el rechazo a la propuesta”.

Victoria Trincado, secretaria general de Asprosa, contó que “la oferta nos pareció insuficiente, pero a pesar de expresarlo en la reunión, nos dijeron que lo van a liquidar igual al 11% de suba más el bono de $35.000. Además, nos adelantó el Ministro de Economía que en mayo van a dar un incremento del 10% y que no habrá bono. Obviamente, es mucho menos de lo que nuestros afiliados nos pidieron y por lo tanto no podemos aceptarlo. Ahora analizaremos como seguir”.

DIARIO HUARPE intentó comunicarse con las autoridades sindicales de ATSA, pero no contestaron los llamados. De igual modo también rechazaron la propuesta que les realizó el Gobierno como incremento salarial para abril.

La convocatoria fue prácticamente espontánea por parte de las autoridades provinciales, ya que avisaron a media mañana de este martes que esperaban a los gremialistas para reunirse a partir de las 13. Además, se supo que solo convocaron a los sindicatos de la salud y no al resto de los gremios estatales como son UPCN, ATE, Sitraviap entre otros.

La opinión de UPCN

El secretario general de UPCN, José Villa, en notas anteriores que brindó a este diario afirmó que “me reúno todo el tiempo con funcionarios del Gobierno y no necesito publicidad que lo avale. Además, tengo llamadas telefónicas periódicas con gente del gobierno”. Con esto, el referente del gremio estatal con más afiliados de San Juan deja a las claras que tiene las vías de comunicación abiertas para llevar adelante los pedidos salariales para sus afiliados.

En este contexto es que en Radio Sarmiento, Villa afirmó que “la idea de nuestro sector es pedir un mejor porcentaje y no tanto el bono. Queremos un 15% y si el bono no se puede, que no esté. A los trabajadores nos matan las sumas fijas, nos pulverizan. Necesitamos mejores porcentajes y por eso queremos un 15% en esta ocasión”.

Además, el secretario general de UPCN repitió lo que ya expresó en DIARIO HUARPE respecto a que “hoy no hay ánimo de paro”. El gremialista dijo que “hoy digo que no hay ánimo de paro en los afiliados. Todavía la mayoría sigue creyendo que esto va a mejorar. Tienen esperanza. Mantienen la ilusión. Yo no tengo esa sensación, pero los afiliados sí y por eso no auguro un paro en la gente”.