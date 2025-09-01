El piloto argentino Franco Colapinto firmó este domingo en el Gran Premio de Países Bajos su mejor actuación en la Fórmula 1 con la escudería Alpine, finalizando en la 11° posición. Sin embargo, la carrera estuvo empañada por un controvertido incidente con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien fue acusado de demorar el paso de Colapinto, costándole al joven argentino la posibilidad de sumar su primera unidad en el campeonato.

La tensión se desató en las últimas vueltas, cuando Gasly, con neumáticos duros que habían perdido ritmo, fue sobrepasado por Esteban Ocon de Haas. En ese momento, Colapinto, que había aprovechado la entrada del Safety Car para montar gomas blandas en boxes, venía con un ritmo notablemente superior al de su compañero. A pesar de la orden del equipo, Gasly tardó en ceder la posición, lo que dejó a Colapinto sin tiempo suficiente para alcanzar a Ocon y entrar en la zona de puntos. “¡Ey, díganle (a Gasly) que me deje pasar!”, exclamó el argentino por radio a su ingeniero de pista, Stuart Barlow.

La frustración de Colapinto, de 22 años, fue palpable. Tras cruzar la bandera a cuadros, no pudo ocultar su disgusto con expresiones como “Ahhhh, la concha de la lora.... Ahhh, la puta madre”. Ante los micrófonos, el pilarense sentenció: “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera”. Añadió que “era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos” y que estaba “triste, porque podría haber sumado uno o dos puntos hoy. Era bastante simple. Una pena, a enfocarse en la próxima”. Incluso, Colapinto giró dos segundos más rápido que Ocon en la última vuelta, pero no le alcanzó para arañar el décimo lugar tras una penalidad a Kimi Antonelli.

La respuesta de Pierre Gasly, de 29 años, generó aún más polémica. Al ser consultado sobre la estrategia de no entrar a boxes como Colapinto, interrumpió a un periodista para declarar: “Sí, decidimos quedarnos afuera. Fue un poco arriesgado y desafortunadamente no funcionó”. Posteriormente, cuando se le preguntó sobre una posible mejora del auto, lanzó con una "leve sonrisa" una frase cargada de ironía: “Sí, intentaremos ganar el próximo fin de semana”. Cabe recordar que Gasly es el único piloto de Alpine que ha sumado puntos en el campeonato de constructores, acumulando los 20 puntos del equipo, mientras que Colapinto aún no ha logrado estrenarse en el marcador.

Esta situación no solo afectó a Colapinto, sino que la escudería Alpine también vio cómo Haas incrementaba su ventaja en la tabla de constructores, pasando de 35 a 44 puntos, dejando al equipo francés aún más relegado.

A pesar del amargo final, la actuación de Colapinto fue elogiada por el asesor de Alpine, Flavio Briatore, quien la calificó como “excelente” y “probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha”. Asimismo, Jamie Campbell-Walter, representante del argentino, destacó su desempeño y su “comportamiento después de la carrera” ante los micrófonos, afirmando que Colapinto “se merecía un punto hoy”.