Gattoni: “A pesar de no ser candidato yo siempre acompañaré a Uñac”

A pesar de no ser candidato a ningún cargo electivo, Roberto Gattoni, actual vicegobernador de San Juan, no dudó en afirmar que “acompañaré a Uñac desde dónde él decida”. Esta aseveración la hizo en el Café de la Política del programa Yo Te Invito que se emite por Telesol.

Gattoni contó que lo llevó a bajarse de la contienda electoral, y afirmó que “decidí no ser candidato porque considero no tener la motivación necesaria para exponerme a la ciudadanía como requiere cualquier elección”. Pero, aclaró que “sigo apoyando el proyecto de Uñac, al punto tal que estoy involucrado en la campaña sin importar si mañana me vuelvo a casa o continúo en la función pública”.

El vicegobernador contó además que “no ser candidato no significa que no seguiré vinculado a Uñac porque hace muchos años que venimos trabajando y nos une una relación, además de una visión de la realidad, el año que viene veremos desde dónde”.

Justamente sobre la campaña, Gattoni afirmó que “no tengo dudas que los sanjuaninos masivamente acompañarán con el voto a Uñac en los próximos comicios y estoy seguro porque los ciudadanos ven que, por ejemplo, en la última semana en San Juan se inauguró el segundo hotel cinco estrellas y, según dijo el dueño, se hizo por la necesidad de camas porque el primer hotel de estas características está lleno prácticamente todo el tiempo”.

Gattoni también afirmó que “las empresas quieren venir a San Juan por la seriedad que manejamos a todo nivel, pero esto no es contraproducente contra la obra pública necesaria en la provincia y así quedó demostrado hace unos días con la inauguración del hospital de Jáchal y la construcción de tantos más en otros departamentos”.

Para el vicegobernador, “todo esto ocurre por el trabajo y la gestión de Sergio Uñac, que junto al equipo que formó permite que los sanjuaninos tengan esta realidad que hace unos años era impensada”.

Por último, se refirió a las manifestaciones de los médicos residentes y dijo que “este crecimiento no significa que no puedan existir problemas a resolver diariamente y un ejemplo de ello es lo que pasó con los médicos residentes, que se está subsanando. Pero si no no fuera así y los problemas sean crónicos, esta no hubiera sido la primera protesta de los médicos”.