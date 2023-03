Cristian Andino: “No pienso en cargos sino en la gestión”

El intendente de San Martín pasó por el Café de la Política, del programa Yo Te Invito, que se emite por Telesol, y no dudó en afirmar que “yo no pienso en cargos, sino en la gestión que puedo llevar adelante”. Además, marcó a los candidatos de su proyecto departamental que buscarán la continuidad y habló del plano político de San Juan.

El jefe comunal de San Martín plantó bandera ante las especulaciones electorales y dijo que “a mí no me importan los cargos sino la gestión. Por eso es que venimos de varios días de anuncios positivos en el departamento, como es el convenio con el Sanatorio Argentino para ir a lo profundo del departamento a realizar exámenes a mujeres, varones y niños que puedan evitar patologías graves”.

Cristian Andino puso énfasis, además, en el inicio de un curso de inglés que dictará el municipio, en la que ya existen 500 sanmartinianos inscriptos. Con esto destacó que “una intendencia no es solo para el barrido, limpieza e iluminación: Nosotros conseguimos darle más herramientas a los vecinos gracias a la eficiencia y el trabajo permanente que llevamos todo el equipo que permite que seamos los pocos municipios del país en que construimos nuestras propias casas”.

Un dato utilizó el jefe comunal de San Martín y es el que se obtuvo en el último censo. “Los datos brindados marcan que fuimos el segundo departamento que más habitantes registró en la década y esto responde a que los que nacieron en la comuna ya no quieren irse porque no tienen la necesidad”.

Para darle continuidad a estas políticas es que Cristian Andino señaló a cuatro dirigentes de su equipo que serán los se conviertan en candidatos para los próximos comicios. De este modo, Marta Gramajo, Analía Becerra, Edgar Orozco y Gastón Noguera son las opciones que barajan en el oficialismo. Eso sí, dos de ellos serán los que se presenten como opción a dirigir la comuna y los otros se sumarán en otros lugares de la lista.

Por último, Andino se refirió a su rol en las próximas elecciones en dónde se renovarán cargos provinciales. El actual intendente dijo que “lo que más me gusta como político es lo ejecutivo. Pero yo soy parte de un proyecto y un equipo, por eso es que no puedo descartar nada. Puedo ser candidato y a la vez no serlo, no me quita el sueño porque mi objetivo es claro”.

Además, expresó que “para mí es muy bueno que se haya adelantado la elección para que los sanmartinianos y los sanjuaninos voten según lo que viven y despegarse de las contiendas de otros distritos. Aspiro que esta campaña sea debate de ideas y visiones de estado, qué rol debe cumplir”.