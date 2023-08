En medio de la polémica desatada por la designación de nuevos jueces y de las versiones de que algunos actuales funcionarios estarían interesados en acceder a estos cargos, el vicegobernador Roberto Gattoni habló del tema, aseguró que seguirán adelante con el proceso de selección y que los nuevos magistrados "no serán puestos a dedo".

El funcionario habló en una rueda de prensa el vicegobernador de San Juan indicó que no hay ninguna polémica en torno a las designaciones. "Creo que los tiempos legales hay que cumplirlos, creo que cada uno tienen la responsabilidad de tomar las decisiones en el momento que les corresponda todas aquellas decisiones que le correspondan a la Cámara de Diputados o al Gobernador, en su caso, se llevarán adelante", aseveró el funcionario.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Ante los cuestionamientos de dirigentes de Juntos por el Cambio que opinaron que los nuevos jueces deberían ser designados por la gestión entrante, Gattoni dijo "no entiendo la postura, primero la Cámara sigue siendo la mayoría de Unión por la Patria con lo cual no cambia, el Consejo de la Magistratura sigue con la misma composición".

Sobre el procedimiento de nombramiento de jueces aseguró que "no es el Gobernador ni el partido gobernante el que designa a los jueces es una barbaridad pensar de esta manera", opinó y agregó que se cubrirán los cargos de los jueces o funcionarios que haya que cubrir en este periodo.

El funcionario dijo que el procedimiento se hará conforme a las ternas que resuelva el Consejo de la Magistratura y después será la Cámara de Diputados la que designe a quienes van a ocupar ese lugar en la Justicia.

Luego el vice respondió a las críticas y pidió que "seamos prudentes, no polemicemos porque he visto que hablan de nombres de suposiciones, pero creo que tenemos que ser prudentes, dejar que las cosas ocurran y después sacar conclusiones porque si no hacemos juicios anticipados, descalificaciones que no corresponden y que lesionan tanto a personas, funcionarios o instituciones".

Publicidad

Ante la pregunta de si habló de este tema con el vicegobernador electo Fabián Martín aseguró que lo hizo hace pocos días, pero aclaró que "no hemos hablado puntualmente este tema en profundidad, lo que hemos dicho es que esta postura yo se la he manifestado y le he transmitido la tranquilidad de que nosotros vamos a dejar funcionar libremente como siempre a las instituciones sin interferir y dejar que los hechos sigan sucediéndose como corresponde".

Acerca de las versiones que indican que actuales funcionarios están interesados en ingresar a la Justicia, Gattoni dijo que "esto no tiene nada que ver. Eso no es así, todo ciudadano que se sienta apto tiene derecho puede inscribirse, pero no hay ningún dedo que haya marcado que si algún funcionario se inscribe tiene que ser designado juez. Me parece una barbaridad pensar en ese sentido",

Los cargos

Entre cargos que dejaron magistrados retirados y los que se crearon nuevos, la Justicia de San Juan cuenta con 14 vacantes disponibles para que sean ocupados por profesionales de la abogacía que quieran ocuparlos. Lo novedoso es que el Consejo de la Magistratura llamó a concursos para cubrirlas y dispusieron que este 22 de agosto comiencen las inscripciones.