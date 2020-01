Gimnasia de Maradona trabajó en definición para visitar a Huracán

El plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata, que dirige Diego Maradona, realizó hoy trabajos de definición en su vuelta a los entrenamientos para visitar a Huracán el próximo viernes por la 18va. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



Después del empate sin goles frente a Vélez Sarsfield y ante la obligación de no dejar más puntos en el camino, el DT alterno Sebastián Méndez se preocupó por elevar la eficacia ofensiva del equipo y desde mañana delineará los posibles cambios a presentar en el Tomás Adolfo Ducó.



Si bien no se descarta que repita la formación titular, Maradona, quien hoy no asistió a la práctica, evaluará la chance de incluir a Matías Pérez García por Eric Ramírez como en el segundo tiempo del encuentro con Vélez, en el que su equipo levantó el nivel futbolístico.



De esta manera, una probable formación es la siguiente: Jorge Broun; Maximiliano Caire, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel y Matías Melluso; Harrinson Mancilla; Eric Ramírez o Matías Pérez García, José Paradela y Horacio Tijanovich; Lucas Barrios y Jonathan Agudelo.



Gimnasia, último en la tabla de promedios de la Superliga, volverá a trabajar mañana desde las 9.30 a puertas cerradas en Estancia Chica, mientras que el miércoles y jueves lo hará por la tarde, siempre sin acceso a la prensa.