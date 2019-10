Gioja: "El Presidente sigue con la misma táctica de mentir, miente en todo"

Ni bien terminado el primer debate entre los seis candidatos a presidente de la Nación celebrado en la provincia de Santa Fe este domingo, DIARIO HUARPE le consultó al actual diputado nacional sanjuanino y candidato a la reelección por el Frente de Todos, José Luis Gioja, sus apreciaciones.

"Estuve viendo el debate. Me pareció muy buena la participación de Alberto (Fernández), también me gustó en parte Lavagna", afirmó el exgobernador de San Juan.

Respecto de Mauricio Macri, el legislador nacional indicó: "Creo que el Presidente sigue con la misma táctica de mentir, miente en todo. Sigue con la mentira, sigue con el cuentito y creo que la verdad ha aparecido. Alberto estuvo muy claro, muy preciso".

Además, Gioja pidió que haya cambios en la metodología del debate. "Habrá que mejorar la ley para que haya un real debate porque en definitiva cada uno dice algo y no hay derecho a demostrar lo contrario. Cuando Macri decía algo, Fernández lo desmentía porque iba detrás, pero cuando no era así quedaban como ciertas cosas que no son. Por ahí el debate podría ser con los dos o tres más votados", cerró.