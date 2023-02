El frente “San Juan por Todos” va tomando forma. El interbloque oficialista, que está integrado por Sergio Uñac y José Luis Gioja, también contará con la presencia del exintendente de Capital, Franco Aranda.

El dirigente del Frente Renovador será una de las figuras destacadas que se presentará mañana viernes en el departamento Rivadavia, donde estará la columna vertebral del lema integrado mayoritariamente por peronistas.

Días atrás, Aranda le dijo a DIARIO HUARPE que “todavía no tomo la decisión de si seré candidato a gobernador o no. No hay nada que apure al partido a tomar esa decisión, sobre todo porque creo que hay tiempo para hacerlo. Dentro del partido me lo piden, pero yo no cierro la puerta de que sea otro dirigente del espacio”.

Mientras definían quién será el candidato a gobernador por este espacio, el propio Aranda contó que mantuvo charlas periódicas con Sergio Uñac y José Luis Gioja. El exintendente capitalino afirmó: “Mantengo conversaciones con Uñac y con Gioja en las que charlamos sobre la política nacional, provincial y departamental, siempre teniendo en cuenta que es lo que la población necesita en estos días”.