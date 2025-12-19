El Ejecutivo nacional presentó una ampliación de la denuncia en la causa penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su titular, Claudio Chiqui Tapia, en el fuero Penal Económico. La denuncia original había estimado el perjuicio fiscal en $7.500 millones, pero ahora se incorporan nuevos períodos y conceptos por otros $11.000 millones, elevando el monto total bajo investigación a más de $19.300 millones.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó el escrito digitalmente ante el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y lo incorporó al expediente que analiza posibles violaciones al Régimen Penal Tributario. La denuncia sostiene que la AFA habría incumplido su obligación de ingresar tributos y contribuciones a la Seguridad Social previamente retenidos a terceros.

Según la acusación, la AFA actuó en su carácter de agente de retención pero omitió transferir esos fondos al fisco dentro de los plazos legales, utilizándolos para su propio financiamiento. La denuncia original informó un monto aproximado de $7.500 millones, pero al profundizar el análisis, el organismo determinó que las obligaciones no ingresadas alcanzaban los $11.759 millones adicionales.

El monto total de la maniobra investigada asciende a $19.353.546.843,85, e incluye retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales no ingresadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La denuncia sostiene que existió dolo y que la AFA conocía su condición de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social.

El organismo encuadró los hechos en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de entre dos y seis años para quienes no depositen los tributos retenidos dentro del plazo legal de diez días hábiles. La denuncia solicitó que se cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la entidad, y que se imponga la pena máxima prevista por el ordenamiento vigente.